https://ria.ru/20240221/sanktsii-1928796015.html

СМИ: Евросоюз начал обсуждать 14-й пакет санкций против России

СМИ: Евросоюз начал обсуждать 14-й пакет санкций против России - РИА Новости, 21.02.2024

СМИ: Евросоюз начал обсуждать 14-й пакет санкций против России

Страны ЕС начали обсуждение 14-го пакета санкций против РФ, который будет включать новые экономические меры, сообщает интернет-портал EUObserver со ссылкой на... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T17:03

2024-02-21T17:03

2024-02-21T17:17

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

экономика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Страны ЕС начали обсуждение 14-го пакета санкций против РФ, который будет включать новые экономические меры, сообщает интернет-портал EUObserver со ссылкой на источники."В то же время страны ЕС уже ведут переговоры по 14-му пакету (санкций), который будет включать новые экономические меры", - говорится в сообщении. Ожидается, что 13-й пакет санкций ЕС против РФ вступит в силу к пятнице.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика