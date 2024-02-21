СМИ: Евросоюз начал обсуждать 14-й пакет санкций против России
EUObserver: Евросоюз включит в 14-й пакет санкций новые экономические меры
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Страны ЕС начали обсуждение 14-го пакета санкций против РФ, который будет включать новые экономические меры, сообщает интернет-портал EUObserver со ссылкой на источники.
"В то же время страны ЕС уже ведут переговоры по 14-му пакету (санкций), который будет включать новые экономические меры", - говорится в сообщении. Ожидается, что 13-й пакет санкций ЕС против РФ вступит в силу к пятнице.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.