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СМИ: Евросоюз начал обсуждать 14-й пакет санкций против России - РИА Новости, 21.02.2024
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17:03 21.02.2024 (обновлено: 17:17 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/sanktsii-1928796015.html
СМИ: Евросоюз начал обсуждать 14-й пакет санкций против России
СМИ: Евросоюз начал обсуждать 14-й пакет санкций против России - РИА Новости, 21.02.2024
СМИ: Евросоюз начал обсуждать 14-й пакет санкций против России
Страны ЕС начали обсуждение 14-го пакета санкций против РФ, который будет включать новые экономические меры, сообщает интернет-портал EUObserver со ссылкой на... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T17:03
2024-02-21T17:17
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
экономика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Страны ЕС начали обсуждение 14-го пакета санкций против РФ, который будет включать новые экономические меры, сообщает интернет-портал EUObserver со ссылкой на источники."В то же время страны ЕС уже ведут переговоры по 14-му пакету (санкций), который будет включать новые экономические меры", - говорится в сообщении. Ожидается, что 13-й пакет санкций ЕС против РФ вступит в силу к пятнице.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика
СМИ: Евросоюз начал обсуждать 14-й пакет санкций против России

EUObserver: Евросоюз включит в 14-й пакет санкций новые экономические меры

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Страны ЕС начали обсуждение 14-го пакета санкций против РФ, который будет включать новые экономические меры, сообщает интернет-портал EUObserver со ссылкой на источники.
"В то же время страны ЕС уже ведут переговоры по 14-му пакету (санкций), который будет включать новые экономические меры", - говорится в сообщении. Ожидается, что 13-й пакет санкций ЕС против РФ вступит в силу к пятнице.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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