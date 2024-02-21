https://ria.ru/20240221/sanktsii-1928738035.html

Глава KMZ прокомментировал сообщение о 13-м пакете санкций ЕС против России

Глава KMZ прокомментировал сообщение о 13-м пакете санкций ЕС против России - РИА Новости, 21.02.2024

Глава KMZ прокомментировал сообщение о 13-м пакете санкций ЕС против России

Западные санкции де-факто помогают России, "подсказывая наши самые уязвимые места", и с этой точки зрения способствуют ускоренному импортозамещению, заявил РИА... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T14:45

2024-02-21T14:45

2024-02-21T14:45

евросоюз

россия

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Западные санкции де-факто помогают России, "подсказывая наши самые уязвимые места", и с этой точки зрения способствуют ускоренному импортозамещению, заявил РИА Новости управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ (Кингисеппский машзавод) Михаил Даниленко. Постпреды ЕС в среду согласовали 13-й пакет антироссийских санкций, который утвердят к 24 февраля. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в рамках нового пакета в санкционные списки включат почти 200 человек и юрлиц. ЕС также введет новые меры в отношении оборонного и военно-технического секторов. Холдинг ВПК KMZ и сам Даниленко находятся под санкциями Украины с 2021 года. KMZ специализируется за выполнении гособоронзаказа, строительстве судов и катеров для силовых структур. "Со стороны западных стран идет глубокая аналитика потребности и недоработок с нашей стороны, в санкционный список попадают организации, чьи товары мы не успели заместить продукцией российского производства. Параллельный импорт и альтернативная логистика не всегда успевают быстро отрабатывать все необходимое", - сказал Даниленко. По его словам, в этой связи крупным предприятиям приходится значительно наращивать силы собственных конструкторских бюро для ускорения разработки тех или иных комплектующих. "Это безусловно очень сложная работа, требующая очень оперативного реагирования. Но с другой стороны, они нам подсказывают наши самые уязвимые места", - сказал директор. В то же время он подчеркнул, что вводимые санкции помимо публично обозначенных целей сводятся к попытке ограничить экспортные возможности российских предприятий. "И это безусловно факт недобросовестной конкуренции. Но за последние 10 лет в России к этому должны были привыкнуть и создать дополнительные мощности для выпуска технологической продукции", - сказал Даниленко. В качестве примера он отметил, что только в 2023 году KMZ вложил дополнительно миллиард рублей прибыли в развитие импортозамещения при производстве военной продукции на своих заводах.

https://ria.ru/20240221/borrel-1928702544.html

https://ria.ru/20240220/sanktsii-1928565127.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евросоюз, россия, экономика, санкции в отношении россии