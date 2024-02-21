Новый пакет санкций ЕС против России одобрят к 24 февраля
Бельгия заявила, что новый пакет санкций ЕС против России одобрят к 24 февраля
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Новый 13-й пакет санкций ЕС против России будет официально одобрен к 24 февраля, он станет одним из самых обширных санкционных пакетов, сообщило председательство Бельгии в Совете ЕС.
"Послы ЕС только что принципиально договорились о 13-м пакете санкций... Этот пакет один из самых обширных, одобренных ЕС. Он пройдет письменную процедуру и будет официально одобрен к 24 февраля", - говорится в сообщении представительства в соцсети Х.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.