https://ria.ru/20240221/sanktsii-1928710683.html

Новый пакет санкций ЕС против России одобрят к 24 февраля

Новый пакет санкций ЕС против России одобрят к 24 февраля - РИА Новости, 21.02.2024

Новый пакет санкций ЕС против России одобрят к 24 февраля

Новый 13-й пакет санкций ЕС против России будет официально одобрен к 24 февраля, он станет одним из самых обширных санкционных пакетов, сообщило... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T13:14

2024-02-21T13:14

2024-02-21T13:14

в мире

санкции в отношении россии

россия

бельгия

евросоюз

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Новый 13-й пакет санкций ЕС против России будет официально одобрен к 24 февраля, он станет одним из самых обширных санкционных пакетов, сообщило председательство Бельгии в Совете ЕС. "Послы ЕС только что принципиально договорились о 13-м пакете санкций... Этот пакет один из самых обширных, одобренных ЕС. Он пройдет письменную процедуру и будет официально одобрен к 24 февраля", - говорится в сообщении представительства в соцсети Х. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20240221/borrel-1928702544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, санкции в отношении россии, россия, бельгия, евросоюз