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ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2024
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12:19 21.02.2024 (обновлено: 14:37 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/sanktsii-1928688893.html
ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России, пишут СМИ
ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2024
ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России, пишут СМИ
ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России, передает агентство Reuters со ссылкой на европейские источники. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:19
2024-02-21T14:37
россия
санкции в отношении россии
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России, передает агентство Reuters со ссылкой на европейские источники.&quot;ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России&quot;, — говорится в сообщении агентства.Под новые ограничения попадают около 200 компаний и физлиц, но в него не вошли новые отраслевые меры.Брюссель рассчитывает принять 13-й пакет санкций к годовщине начала спецоперации — 24 февраля, но СМИ писали, что это будут скорее символические меры.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Россию. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления страны — долгосрочная стратегия Запада, но ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.В России также заявляли, что Вашингтону и его союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. При этом на Западе все чаще звучат мнения, что введенные санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240124/sanktsii-1923152007.html
https://ria.ru/20240118/es-1921923702.html
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россия, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире
Россия, Санкции в отношении России, Евросоюз, В мире
ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России, пишут СМИ

Reuters: Евросоюз утвердил тринадцатый пакет антироссийских санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России, передает агентство Reuters со ссылкой на европейские источники.
«

"ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России", — говорится в сообщении агентства.

Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Матвиенко: незаконное санкционное давление на Россию никуда не исчезнет
24 января, 11:05
Под новые ограничения попадают около 200 компаний и физлиц, но в него не вошли новые отраслевые меры.
Брюссель рассчитывает принять 13-й пакет санкций к годовщине начала спецоперации — 24 февраля, но СМИ писали, что это будут скорее символические меры.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
"Все-таки сработало". В Европе оценили эффект от санкций против России
18 января, 08:00
После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Россию. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления страны — долгосрочная стратегия Запада, но ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.
В России также заявляли, что Вашингтону и его союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. При этом на Западе все чаще звучат мнения, что введенные санкции неэффективны.
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17 февраля, 15:28
 
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