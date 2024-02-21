https://ria.ru/20240221/sanktsii-1928688893.html

ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России, пишут СМИ

ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2024

ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России, пишут СМИ

ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России, передает агентство Reuters со ссылкой на европейские источники. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T12:19

2024-02-21T12:19

2024-02-21T14:37

россия

санкции в отношении россии

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России, передает агентство Reuters со ссылкой на европейские источники."ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России", — говорится в сообщении агентства.Под новые ограничения попадают около 200 компаний и физлиц, но в него не вошли новые отраслевые меры.Брюссель рассчитывает принять 13-й пакет санкций к годовщине начала спецоперации — 24 февраля, но СМИ писали, что это будут скорее символические меры.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Россию. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления страны — долгосрочная стратегия Запада, но ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.В России также заявляли, что Вашингтону и его союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. При этом на Западе все чаще звучат мнения, что введенные санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240124/sanktsii-1923152007.html

https://ria.ru/20240118/es-1921923702.html

https://radiosputnik.ru/20240217/aktivy-1927961527.html

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россия, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире