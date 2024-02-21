https://ria.ru/20240221/saldo-1928854533.html
Пресс-служба Сальдо опровергла слухи о его гибели
Пресс-служба Сальдо опровергла слухи о его гибели - РИА Новости, 22.02.2024
Пресс-служба Сальдо опровергла слухи о его гибели
Пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо опровергла слухи о его гибели. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-21T22:00
2024-02-21T22:00
2024-02-22T00:49
украина
владимир сальдо
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ГЕНИЧЕСК, 21 фев - РИА Новости. Пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо опровергла слухи о его гибели. Ранее в ряде телеграм-каналов распространилась информация о гибели Сальдо. Пресс-секретарь губернатора заявил РИА Новости, что эта информация - ложь, распространяемая Украиной. "Губернатор Владимир Сальдо попросил свою администрацию сделать скриншот украинского фейка и отправить его в архив с другими сообщениями о его гибели", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240221/krynki-1928825803.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, владимир сальдо
Пресс-служба Сальдо опровергла слухи о его гибели
Пресс-секретарь Сальдо назвал сообщения о гибели губернатора украинским фейком
ГЕНИЧЕСК, 21 фев - РИА Новости. Пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо опровергла слухи о его гибели.
Ранее в ряде телеграм-каналов распространилась информация о гибели Сальдо.
Пресс-секретарь губернатора заявил РИА Новости, что эта информация - ложь, распространяемая Украиной
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"Губернатор Владимир Сальдо попросил свою администрацию сделать скриншот украинского фейка и отправить его в архив с другими сообщениями о его гибели", - сказал собеседник агентства.
Сальдо рассказал о ситуации в Крынках