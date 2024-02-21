https://ria.ru/20240221/saldo-1928854533.html

Пресс-служба Сальдо опровергла слухи о его гибели

Пресс-служба Сальдо опровергла слухи о его гибели - РИА Новости, 22.02.2024

Пресс-служба Сальдо опровергла слухи о его гибели

Пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо опровергла слухи о его гибели. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-21T22:00

2024-02-21T22:00

2024-02-22T00:49

украина

владимир сальдо

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ГЕНИЧЕСК, 21 фев - РИА Новости. Пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо опровергла слухи о его гибели. Ранее в ряде телеграм-каналов распространилась информация о гибели Сальдо. Пресс-секретарь губернатора заявил РИА Новости, что эта информация - ложь, распространяемая Украиной. "Губернатор Владимир Сальдо попросил свою администрацию сделать скриншот украинского фейка и отправить его в архив с другими сообщениями о его гибели", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240221/krynki-1928825803.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, владимир сальдо