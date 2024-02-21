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Пресс-служба Сальдо опровергла слухи о его гибели - РИА Новости, 22.02.2024
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22:00 21.02.2024 (обновлено: 00:49 22.02.2024)
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Пресс-служба Сальдо опровергла слухи о его гибели
Пресс-служба Сальдо опровергла слухи о его гибели - РИА Новости, 22.02.2024
Пресс-служба Сальдо опровергла слухи о его гибели
Пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо опровергла слухи о его гибели. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-21T22:00
2024-02-22T00:49
украина
владимир сальдо
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ГЕНИЧЕСК, 21 фев - РИА Новости. Пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо опровергла слухи о его гибели. Ранее в ряде телеграм-каналов распространилась информация о гибели Сальдо. Пресс-секретарь губернатора заявил РИА Новости, что эта информация - ложь, распространяемая Украиной. "Губернатор Владимир Сальдо попросил свою администрацию сделать скриншот украинского фейка и отправить его в архив с другими сообщениями о его гибели", - сказал собеседник агентства.
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украина, владимир сальдо
Украина, Владимир Сальдо
Пресс-служба Сальдо опровергла слухи о его гибели

Пресс-секретарь Сальдо назвал сообщения о гибели губернатора украинским фейком

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Владимир Сальдо. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 21 фев - РИА Новости. Пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо опровергла слухи о его гибели.
Ранее в ряде телеграм-каналов распространилась информация о гибели Сальдо.
Пресс-секретарь губернатора заявил РИА Новости, что эта информация - ложь, распространяемая Украиной.
«
"Губернатор Владимир Сальдо попросил свою администрацию сделать скриншот украинского фейка и отправить его в архив с другими сообщениями о его гибели", - сказал собеседник агентства.
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