https://ria.ru/20240221/rvio-1928614307.html

В РВИО рассказали, что значит Севастополь для России и для Украины

В РВИО рассказали, что значит Севастополь для России и для Украины - РИА Новости, 21.02.2024

В РВИО рассказали, что значит Севастополь для России и для Украины

Севастополь, город-"крепость" и главная база Черноморского флота, надежно охраняет южные рубежи России, он является неотъемлемой частью российской истории и... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T01:24

2024-02-21T01:24

2024-02-21T01:24

севастополь

россия

украина

российское военно-историческое общество (рвио)

общество

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Севастополь, город-"крепость" и главная база Черноморского флота, надежно охраняет южные рубежи России, он является неотъемлемой частью российской истории и идентичности, а для Украины - мечты о его "возвращении" остаются пустыми амбициями, которым не суждено осуществиться, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Ровно 240 лет назад, 21 февраля 1784 года по новому стилю, императрица Екатерина II повелела князю Григорию Потёмкину устроить на юге Крыма крепость и назвать её Севастополем. Так на месте греческого Херсонеса и крымскотатарского Ахтиара возник российский город - "столица" Черноморского флота, который остаётся ей и по сей день. "Мало можно найти городов во всемирной истории, которые имели такую потрясающую судьбу... Чтобы ни говорили сегодня в Киеве о планах захватить Севастополь, вернуть его обратно в состав "незалежной", это никогда у них не получится, потому что для российского народа этот город - не просто очередной географический пункт и пустые амбиции, а часть нашей идентичности. Лишиться Севастополя для русского человека - то же самое, что лишиться жизненно важного органа", - отметил Мягков. По словам историка, Севастополь ассоциируется не только с военными подвигами и героизмом, ведь этот город оставил место и в истории отечественной культуры. "В своё время здесь побывали Пушкин, Чехов, творили Айвазовский и Александр Грин. Каждая пядь земли в Севастополе связана с российской историей и культурой. Мы должны гордиться тем, что у нас есть такой город и, конечно, мы никогда никому его не отдадим", - подчеркнул собеседник агентства. Научный директор РВИО напомнил, что земля, на которой стоит нынешний Севастополь, неразрывно связана с судьбой России - именно здесь у древнего Херсонеса в 988 году князь Владимир Святой крестил Русь. Камни разрушенного греческого города использовались и в строительстве столицы Черноморского флота. Военное значение По словам Мягкова, Екатерина II долгое время не решалась присоединить Крым к Российской империи, так как боялась осложнений в отношениях с империей Османской. Однако князь Потёмкин убедил императрицу пойти на этот шаг, поскольку, овладев Крымом, Россия решала сразу несколько важных вопросов безопасности. "В одном из писем Потёмкин писал Екатерине, что, получая территорию у будущей севастопольской бухты, она получает не богатство, но безопасность, так как оттуда просто контролировать весь черноморский бассейн – Турцию, Балканы, Закавказье. К тому же, без Крыма дальнейшее освоение Новороссии - территории, на которой находятся в том числе современные Херсон и Мариуполь, было бы невозможным", - пояснил Мягков. Кроме того, обретение Крыма сняло многовековую угрозу набегов Крымского ханства на исконно русские земли. Последний набег крымского хана случился при Екатерине II в 1769 году: "На протяжении XV-XVIII Россия страдала от этой напасти: сотни тысяч русских людей уводились в крымский плен", - указал историк. Он отметил, что и в нынешней спецоперации на Украине Севастополю отведена исключительная роль. "Роль Севастополя в СВО огромна: даже сейчас, в эпоху гиперзвуковых ракет и беспилотников, никто не отменял в военном искусстве важность стратегического пункта базирования. Наличие Севастополя - главной базы Черноморского флота, позволяет России господствовать в акватории и надёжно охранять южные рубежи страны. Неслучайно в бытность Крыма в составе Украины страны НАТО постоянно стремились разместить здесь свои базы", - заявил Мягков. "Греческий проект" Говоря о названии "Севастополь", что переводится с греческого как "августейший город", историк пояснил, что этот населенный пункт виделся российским правителям частью так называемого "греческого проекта", одним из видных сторонников которого был в том числе Потёмкин. "Присоединение Крыма к России дало дополнительную энергию так называемому "греческому проекту". Это событие воспринималось в том числе как один из этапов к освобождению от османского владычества балканских славян и греков, а также превращения Константинополя-Царьграда в столицу возрожденной православной Византийской империи, где должен был править второй внук Екатерины, сын Павла I Константин, брат будущего императора Александра I", - рассказали в РВИО. Именно поэтому города юга России, Крыма и Новороссии часто назывались "на греческий манер": Севастополь, Симферополь, Ставрополь, Мариуполь, Мелитополь и так далее, заключил Мягков.

https://ria.ru/20231228/rossiya-1918795055.html

https://ria.ru/20240122/ukraina-1922814665.html

https://ria.ru/20230219/ukraina-1852956905.html

https://ria.ru/20230203/krym-1849400845.html

https://ria.ru/20230402/sevastopol-1862463125.html

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севастополь, россия, украина, российское военно-историческое общество (рвио), общество