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В России за неделю подешевели свинина, мясо кур и подсолнечное масло - РИА Новости, 21.02.2024
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19:48 21.02.2024 (обновлено: 19:58 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/rosstat-1928835860.html
В России за неделю подешевели свинина, мясо кур и подсолнечное масло
В России за неделю подешевели свинина, мясо кур и подсолнечное масло - РИА Новости, 21.02.2024
В России за неделю подешевели свинина, мясо кур и подсолнечное масло
Свинина, мясо кур, подсолнечное масло, чай и гречка подешевели в РФ за период с 13 по 19 февраля, подорожали соль, сахар и яйца, следует из материалов Росстата. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T19:48
2024-02-21T19:58
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Свинина, мясо кур, подсолнечное масло, чай и гречка подешевели в РФ за период с 13 по 19 февраля, подорожали соль, сахар и яйца, следует из материалов Росстата. В частности, охлажденные и мороженые куры стали дешевле на 0,14%, свинина - на 0,03%, также снизилась цена на сосиски и сардельки - на 0,32%. Говядина стала дороже на 0,27%, баранина - на 0,38%, вареная колбаса - на 0,08%. Мороженая неразделанная рыба за отчетную неделю прибавила в цене 0,12%, яйца - 0,24%. Чай стал дешевле на 0,46%, гречка - на 0,6%, а цена на рис повысилась всего на 0,02% против 0,39% неделей ранее. Подсолнечное масло подешевело на 0,08%, упали цены на маргарин (минус 0,23%), на пшено (минус 0,29%), на вермишель (минус 0,07%). Мука с 13 по 19 февраля стала дороже на 0,12%, соль - на 0,31%, сахар - на 0,18%. "Изменение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило плюс 1,4%, в том числе на огурцы (плюс 2,5%), капусту белокочанную (плюс 2,1%), свеклу столовую (плюс 1,8%), помидоры (плюс 1,6%), морковь (плюс 1,4%), бананы (плюс 1,1%), лук репчатый (плюс 0,9%), яблоки (плюс 0,4%), картофель (плюс 0,3%)", - сообщил Росстат. Сезонно дорожают и молочные продукты: сливочное масло за период с 13 по 19 февраля выросло в цене на 0,31%, молоко питьевое - пастеризованное и стерилизованное - на 0,42% и на 0,05%, сметана - на 0,05%, творог - на 0,19%, сыры (твердые, полутвердые и мягкие) - на 0,14%.
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В России за неделю подешевели свинина, мясо кур и подсолнечное масло

Росстат: в РФ с 13 по 19 февраля подешевели свинина, подсолнечное масло, чай

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТележка с продуктами в магазине
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Тележка с продуктами в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Свинина, мясо кур, подсолнечное масло, чай и гречка подешевели в РФ за период с 13 по 19 февраля, подорожали соль, сахар и яйца, следует из материалов Росстата.
В частности, охлажденные и мороженые куры стали дешевле на 0,14%, свинина - на 0,03%, также снизилась цена на сосиски и сардельки - на 0,32%. Говядина стала дороже на 0,27%, баранина - на 0,38%, вареная колбаса - на 0,08%. Мороженая неразделанная рыба за отчетную неделю прибавила в цене 0,12%, яйца - 0,24%.
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Чай стал дешевле на 0,46%, гречка - на 0,6%, а цена на рис повысилась всего на 0,02% против 0,39% неделей ранее. Подсолнечное масло подешевело на 0,08%, упали цены на маргарин (минус 0,23%), на пшено (минус 0,29%), на вермишель (минус 0,07%). Мука с 13 по 19 февраля стала дороже на 0,12%, соль - на 0,31%, сахар - на 0,18%.
"Изменение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило плюс 1,4%, в том числе на огурцы (плюс 2,5%), капусту белокочанную (плюс 2,1%), свеклу столовую (плюс 1,8%), помидоры (плюс 1,6%), морковь (плюс 1,4%), бананы (плюс 1,1%), лук репчатый (плюс 0,9%), яблоки (плюс 0,4%), картофель (плюс 0,3%)", - сообщил Росстат.
Сезонно дорожают и молочные продукты: сливочное масло за период с 13 по 19 февраля выросло в цене на 0,31%, молоко питьевое - пастеризованное и стерилизованное - на 0,42% и на 0,05%, сметана - на 0,05%, творог - на 0,19%, сыры (твердые, полутвердые и мягкие) - на 0,14%.
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РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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