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Суд взыскал активы автодилера "Рольф" в пользу России - РИА Новости, 21.02.2024
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18:25 21.02.2024 (обновлено: 20:38 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/rolf-1928817982.html
Суд взыскал активы автодилера "Рольф" в пользу России
Суд взыскал активы автодилера "Рольф" в пользу России - РИА Новости, 21.02.2024
Суд взыскал активы автодилера "Рольф" в пользу России
Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры к автодилеру "Рольф" и основателю холдинга Сергею Петрову о взыскании активов в пользу... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T18:25
2024-02-21T20:38
россия
рольф
генеральная прокуратура рф
происшествия
сергей петров
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры к автодилеру "Рольф" и основателю холдинга Сергею Петрову о взыскании активов в пользу государства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Иск удовлетворить, обратить в доход государства все акции АО "Рольф", принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью "Деланс Лимитед" и ООО "Рольф Моторс", а также 100% долей в уставных капиталах ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург", ООО "Рольф Тех", — огласила решение судья.В январе Московский районный суд Петербурга зарегистрировал иск к Сергею Петрову, фирме с ограниченной ответственностью "Деланс Лимитед" (зарегистрирована на Кипре), АО "Рольф", ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург", ООО "Рольф Тех". Группа компаний, специализируясь на продаже и обслуживании автомобилей, владеет 59 автосалонами и тремя мегамоллами в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства все акции "Рольфа" и перечисленных фирм как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции.В 2019 году в отношении Петрова и ряда руководителей компаний возбудили уголовное дело из-за вывода средств за рубеж, а именно перевода денег кипрской "Панабел Лимитед" с передачей документов, содержащих недостоверные сведения. В феврале 2022-го Химкинский городской суд по иску прокуратуры взыскал с бизнесмена и подконтрольных ему юрлиц более 19,4 миллиарда рублей в качестве доходов, полученных за время незаконного совмещения парламентской и коммерческой деятельности. Как полагает следствие, Петров уехал из России и обосновался в Австрии, где имеет гражданство.В декабре президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества акций автомобильного дилера "Рольф" и других его активов.Ранее следствие занималось делом бывших топ-менеджеров "Рольфа". Один из них, Анатолий Кайро, был осужден на 8,5 лет за незаконный вывод миллиардов рублей на Кипр. По данным следствия, в 2014 году он участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым. Согласно обвинительному заключению, ООО "Рольф" приобрела за 4 миллиарда акции "Рольф Эстейт" у кипрской компании "Панабел Лимитед".Следствие посчитало сумму сделки завышенной в несколько раз и в 2019 году возбудило уголовное дело по статье о переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов (статья 193.1 УК РФ). Фигурантами стали четыре человека: Петров, Кайро и еще два бизнесмена, однако в Москве остался лишь Кайро, трое других объявлены в международный розыск и заочно арестованы.Компания "Рольф" была основана в 1991 году.
https://ria.ru/20240116/dokhody-1921748070.html
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россия, рольф , генеральная прокуратура рф, происшествия, сергей петров, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Россия, Рольф , Генеральная прокуратура РФ, Происшествия, Сергей Петров, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Суд взыскал активы автодилера "Рольф" в пользу России

Суд взыскал активы автодилера "Рольф" в пользу России по иску Генпрокуратуры

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкCалон автодилера "Рольф" на улице Обручева в Москве
Cалон автодилера Рольф на улице Обручева в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Cалон автодилера "Рольф" на улице Обручева в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры к автодилеру "Рольф" и основателю холдинга Сергею Петрову о взыскании активов в пользу государства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Иск удовлетворить, обратить в доход государства все акции АО "Рольф", принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью "Деланс Лимитед" и ООО "Рольф Моторс", а также 100% долей в уставных капиталах ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург", ООО "Рольф Тех", — огласила решение судья.
Сергей Петров - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Источник: скрывшийся в Австрии экс-депутат Петров получал доходы из России
16 января, 23:46
В январе Московский районный суд Петербурга зарегистрировал иск к Сергею Петрову, фирме с ограниченной ответственностью "Деланс Лимитед" (зарегистрирована на Кипре), АО "Рольф", ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург", ООО "Рольф Тех". Группа компаний, специализируясь на продаже и обслуживании автомобилей, владеет 59 автосалонами и тремя мегамоллами в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства все акции "Рольфа" и перечисленных фирм как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции.
В 2019 году в отношении Петрова и ряда руководителей компаний возбудили уголовное дело из-за вывода средств за рубеж, а именно перевода денег кипрской "Панабел Лимитед" с передачей документов, содержащих недостоверные сведения. В феврале 2022-го Химкинский городской суд по иску прокуратуры взыскал с бизнесмена и подконтрольных ему юрлиц более 19,4 миллиарда рублей в качестве доходов, полученных за время незаконного совмещения парламентской и коммерческой деятельности. Как полагает следствие, Петров уехал из России и обосновался в Австрии, где имеет гражданство.
В декабре президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества акций автомобильного дилера "Рольф" и других его активов.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Песков рассказал, с чем связана передача "Рольфа" во временное управление
22 декабря 2023, 12:31
Ранее следствие занималось делом бывших топ-менеджеров "Рольфа". Один из них, Анатолий Кайро, был осужден на 8,5 лет за незаконный вывод миллиардов рублей на Кипр. По данным следствия, в 2014 году он участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым. Согласно обвинительному заключению, ООО "Рольф" приобрела за 4 миллиарда акции "Рольф Эстейт" у кипрской компании "Панабел Лимитед".
Следствие посчитало сумму сделки завышенной в несколько раз и в 2019 году возбудило уголовное дело по статье о переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов (статья 193.1 УК РФ). Фигурантами стали четыре человека: Петров, Кайро и еще два бизнесмена, однако в Москве остался лишь Кайро, трое других объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
Компания "Рольф" была основана в 1991 году.
Автосалон компании Рольф
СМИ узнали, кто стал новым гендиректором "Рольфа"
22 декабря 2023, 15:01
 
РоссияРольфГенеральная прокуратура РФПроисшествияСергей ПетровФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
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