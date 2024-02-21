https://ria.ru/20240221/rolf-1928817982.html

Суд взыскал активы автодилера "Рольф" в пользу России

Суд взыскал активы автодилера "Рольф" в пользу России - РИА Новости, 21.02.2024

Суд взыскал активы автодилера "Рольф" в пользу России

Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры к автодилеру "Рольф" и основателю холдинга Сергею Петрову о взыскании активов в пользу... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T18:25

2024-02-21T18:25

2024-02-21T20:38

россия

рольф

генеральная прокуратура рф

происшествия

сергей петров

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры к автодилеру "Рольф" и основателю холдинга Сергею Петрову о взыскании активов в пользу государства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Иск удовлетворить, обратить в доход государства все акции АО "Рольф", принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью "Деланс Лимитед" и ООО "Рольф Моторс", а также 100% долей в уставных капиталах ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург", ООО "Рольф Тех", — огласила решение судья.В январе Московский районный суд Петербурга зарегистрировал иск к Сергею Петрову, фирме с ограниченной ответственностью "Деланс Лимитед" (зарегистрирована на Кипре), АО "Рольф", ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург", ООО "Рольф Тех". Группа компаний, специализируясь на продаже и обслуживании автомобилей, владеет 59 автосалонами и тремя мегамоллами в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства все акции "Рольфа" и перечисленных фирм как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции.В 2019 году в отношении Петрова и ряда руководителей компаний возбудили уголовное дело из-за вывода средств за рубеж, а именно перевода денег кипрской "Панабел Лимитед" с передачей документов, содержащих недостоверные сведения. В феврале 2022-го Химкинский городской суд по иску прокуратуры взыскал с бизнесмена и подконтрольных ему юрлиц более 19,4 миллиарда рублей в качестве доходов, полученных за время незаконного совмещения парламентской и коммерческой деятельности. Как полагает следствие, Петров уехал из России и обосновался в Австрии, где имеет гражданство.В декабре президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества акций автомобильного дилера "Рольф" и других его активов.Ранее следствие занималось делом бывших топ-менеджеров "Рольфа". Один из них, Анатолий Кайро, был осужден на 8,5 лет за незаконный вывод миллиардов рублей на Кипр. По данным следствия, в 2014 году он участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым. Согласно обвинительному заключению, ООО "Рольф" приобрела за 4 миллиарда акции "Рольф Эстейт" у кипрской компании "Панабел Лимитед".Следствие посчитало сумму сделки завышенной в несколько раз и в 2019 году возбудило уголовное дело по статье о переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов (статья 193.1 УК РФ). Фигурантами стали четыре человека: Петров, Кайро и еще два бизнесмена, однако в Москве остался лишь Кайро, трое других объявлены в международный розыск и заочно арестованы.Компания "Рольф" была основана в 1991 году.

https://ria.ru/20240116/dokhody-1921748070.html

https://ria.ru/20231222/rolf-1917437153.html

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Кирилл Волков

россия, рольф , генеральная прокуратура рф, происшествия, сергей петров, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)