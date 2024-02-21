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В США заявили о риске рецессии в стране - РИА Новости, 21.02.2024
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07:05 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/retsessiya-1928631358.html
В США заявили о риске рецессии в стране
В США заявили о риске рецессии в стране - РИА Новости, 21.02.2024
В США заявили о риске рецессии в стране
В США сохраняется риск рецессии из-за нестабильности экономических показателей, заявил РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяного РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T07:05
2024-02-21T07:05
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. В США сохраняется риск рецессии из-за нестабильности экономических показателей, заявил РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяного регулятора крупнейшего в стране штата по производству нефти) Райан Ситтон. "Я все еще считаю, что (риск - ред.) рецессии существует", - ответил он на вопрос о возможности рецессии в США. По словам бывшего чиновника, задолженность потребителей находится на самом высоком уровне в истории, также остаются высокими процентные ставки ФРС, а население сталкивается с проблемами в доступности жилья. Кроме того, Ситтон выразил уверенность в том, что данные факторы, наряду с опасениями рецессии, окажут воздействие на предстоящие выборы в США. Ранее в феврале американская счетная палата опубликовала прогноз, согласно которому госдолг США при сохранении текущих темпов доходов и трат будет расти быстрее, чем экономика страны, и к 2050 году достигнет объема 200% от национального ВВП. По оценке ведомства, правительству страны в долгосрочной перспективе грозит неустойчивая финансовая траектория, которая создает серьезные проблемы для экономики, безопасности и социальной сферы, если эта проблема не будет решена.
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сша, в мире, федеральная резервная система сша
США, В мире, Федеральная резервная система США
В США заявили о риске рецессии в стране

Американский экс-чиновник Ситтон заявил о риске рецессии в США

© AP Photo / Matt SlocumИзображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Matt Slocum
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. В США сохраняется риск рецессии из-за нестабильности экономических показателей, заявил РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяного регулятора крупнейшего в стране штата по производству нефти) Райан Ситтон.
«
"Я все еще считаю, что (риск - ред.) рецессии существует", - ответил он на вопрос о возможности рецессии в США.
По словам бывшего чиновника, задолженность потребителей находится на самом высоком уровне в истории, также остаются высокими процентные ставки ФРС, а население сталкивается с проблемами в доступности жилья.
Кроме того, Ситтон выразил уверенность в том, что данные факторы, наряду с опасениями рецессии, окажут воздействие на предстоящие выборы в США.
Ранее в феврале американская счетная палата опубликовала прогноз, согласно которому госдолг США при сохранении текущих темпов доходов и трат будет расти быстрее, чем экономика страны, и к 2050 году достигнет объема 200% от национального ВВП. По оценке ведомства, правительству страны в долгосрочной перспективе грозит неустойчивая финансовая траектория, которая создает серьезные проблемы для экономики, безопасности и социальной сферы, если эта проблема не будет решена.
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