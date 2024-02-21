https://ria.ru/20240221/retsessiya-1928631358.html

В США заявили о риске рецессии в стране

В США заявили о риске рецессии в стране - РИА Новости, 21.02.2024

В США заявили о риске рецессии в стране

В США сохраняется риск рецессии из-за нестабильности экономических показателей, заявил РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяного РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T07:05

2024-02-21T07:05

2024-02-21T07:05

сша

в мире

федеральная резервная система сша

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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. В США сохраняется риск рецессии из-за нестабильности экономических показателей, заявил РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяного регулятора крупнейшего в стране штата по производству нефти) Райан Ситтон. "Я все еще считаю, что (риск - ред.) рецессии существует", - ответил он на вопрос о возможности рецессии в США. По словам бывшего чиновника, задолженность потребителей находится на самом высоком уровне в истории, также остаются высокими процентные ставки ФРС, а население сталкивается с проблемами в доступности жилья. Кроме того, Ситтон выразил уверенность в том, что данные факторы, наряду с опасениями рецессии, окажут воздействие на предстоящие выборы в США. Ранее в феврале американская счетная палата опубликовала прогноз, согласно которому госдолг США при сохранении текущих темпов доходов и трат будет расти быстрее, чем экономика страны, и к 2050 году достигнет объема 200% от национального ВВП. По оценке ведомства, правительству страны в долгосрочной перспективе грозит неустойчивая финансовая траектория, которая создает серьезные проблемы для экономики, безопасности и социальной сферы, если эта проблема не будет решена.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, в мире, федеральная резервная система сша