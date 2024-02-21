https://ria.ru/20240221/qiwi-1928685218.html
Расписки Qiwi на Мосбирже упали в цене на 50 процентов
Расписки Qiwi на Мосбирже упали в цене на 50 процентов - РИА Новости, 21.02.2024
Расписки Qiwi на Мосбирже упали в цене на 50 процентов
Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дешевеющих расписок Qiwi, но акции компании продолжили ценовой обвал,... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:09
2024-02-21T12:09
2024-02-21T16:05
экономика
московская биржа
qiwi, ltd.
отзыв лицензии у киви банка
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дешевеющих расписок Qiwi, но акции компании продолжили ценовой обвал, достигший 50%, следует из сообщения торговой площадки."В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская биржа 21.02.2024, 12-09 (мск) изменены значения нижней (до 240,5) границы ценового коридора и нижней (до 120,26 рубля, эквивалентно ставке 75,0%) границы диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги Qiwi (iQIWI)", - говорится в сообщении.К 12.19 мск расписки Qiwi падают 43% 274 рублей. Объем торгов ими составляет 994 миллиона рублей. Минутами ранее цена расписки максимально падала на 49,9% - до минимально разрешенной на текущий момент цены 240,5 рубля.Ранее в среду Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка". По мнению регулятора, банк систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал Qiwi-кошельки с использованием личных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции. Регулятор направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений.Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск параметров по формуле для каждой ценной бумаги.При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз.
https://ria.ru/20240119/prodazha-1922441806.html
https://ria.ru/20240221/banki-1928629317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, qiwi, ltd., отзыв лицензии у киви банка
Экономика, Московская биржа, Qiwi, Ltd., Отзыв лицензии у КИВИ Банка
Расписки Qiwi на Мосбирже упали в цене на 50 процентов
Расписки Qiwi упали на 50 процентов после снижения границы ценового коридора
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дешевеющих расписок Qiwi, но акции компании продолжили ценовой обвал, достигший 50%, следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская биржа 21.02.2024, 12-09 (мск) изменены значения нижней (до 240,5) границы ценового коридора и нижней (до 120,26 рубля, эквивалентно ставке 75,0%) границы диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги Qiwi (iQIWI)", - говорится в сообщении.
К 12.19 мск расписки Qiwi
падают 43% 274 рублей. Объем торгов ими составляет 994 миллиона рублей. Минутами ранее цена расписки максимально падала на 49,9% - до минимально разрешенной на текущий момент цены 240,5 рубля.
Ранее в среду Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка". По мнению регулятора, банк систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал Qiwi-кошельки с использованием личных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции. Регулятор направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений.
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Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск параметров по формуле для каждой ценной бумаги.
При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз.
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