https://ria.ru/20240221/qiwi-1928685218.html

Расписки Qiwi на Мосбирже упали в цене на 50 процентов

Расписки Qiwi на Мосбирже упали в цене на 50 процентов - РИА Новости, 21.02.2024

Расписки Qiwi на Мосбирже упали в цене на 50 процентов

Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дешевеющих расписок Qiwi, но акции компании продолжили ценовой обвал,... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T12:09

2024-02-21T12:09

2024-02-21T16:05

экономика

московская биржа

qiwi, ltd.

отзыв лицензии у киви банка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928654075_138:0:2993:1606_1920x0_80_0_0_f72ee31074cd86c3971f47ee45bd7db7.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дешевеющих расписок Qiwi, но акции компании продолжили ценовой обвал, достигший 50%, следует из сообщения торговой площадки."В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская биржа 21.02.2024, 12-09 (мск) изменены значения нижней (до 240,5) границы ценового коридора и нижней (до 120,26 рубля, эквивалентно ставке 75,0%) границы диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги Qiwi (iQIWI)", - говорится в сообщении.К 12.19 мск расписки Qiwi падают 43% 274 рублей. Объем торгов ими составляет 994 миллиона рублей. Минутами ранее цена расписки максимально падала на 49,9% - до минимально разрешенной на текущий момент цены 240,5 рубля.Ранее в среду Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка". По мнению регулятора, банк систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал Qiwi-кошельки с использованием личных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции. Регулятор направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений.Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск параметров по формуле для каждой ценной бумаги.При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз.

https://ria.ru/20240119/prodazha-1922441806.html

https://ria.ru/20240221/banki-1928629317.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа, qiwi, ltd., отзыв лицензии у киви банка