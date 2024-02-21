https://ria.ru/20240221/qiwi-1928661802.html
Qiwi заблокировала вывод средств с кошельков
Qiwi заблокировала вывод средств с кошельков - РИА Новости, 21.02.2024
Qiwi заблокировала вывод средств с кошельков
Компания Qiwi после отзыва лицензии у "Киви банка" запретила вывод средств с кошельков в своей системе, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T10:39
2024-02-21T10:39
2024-02-21T10:48
экономика
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Компания Qiwi после отзыва лицензии у "Киви банка" запретила вывод средств с кошельков в своей системе, убедился корреспондент РИА Новости."Платеж нельзя провести", - пишет сайт при попытке вывести средства с кошелька.Банк России ранее в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", - оператора "Qiwi-кошелька". Изначально компания разрешала пополнять и снимать средства, но в районе 10.00 мск было заблокировано пополнение кошельков, а теперь и вывод средств.
https://ria.ru/20240221/kivi-1928663811.html
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экономика, россия
Qiwi заблокировала вывод средств с кошельков
QIWI заблокировала вывод средств после отзыва лицензии у "Киви банка"
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Компания Qiwi после отзыва лицензии у "Киви банка" запретила вывод средств с кошельков в своей системе, убедился корреспондент РИА Новости.
«
"Платеж нельзя провести", - пишет сайт при попытке вывести средства с кошелька.
Банк России ранее в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", - оператора "Qiwi-кошелька". Изначально компания разрешала пополнять и снимать средства, но в районе 10.00 мск было заблокировано пополнение кошельков, а теперь и вывод средств.
ЦБ рассказал о возврате средств вкладчикам КИВИ банка