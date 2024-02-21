Рейтинг@Mail.ru
Qiwi заблокировала вывод средств с кошельков - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 21.02.2024 (обновлено: 10:48 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/qiwi-1928661802.html
Qiwi заблокировала вывод средств с кошельков
Qiwi заблокировала вывод средств с кошельков - РИА Новости, 21.02.2024
Qiwi заблокировала вывод средств с кошельков
Компания Qiwi после отзыва лицензии у "Киви банка" запретила вывод средств с кошельков в своей системе, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T10:39
2024-02-21T10:48
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928654075_138:0:2993:1606_1920x0_80_0_0_f72ee31074cd86c3971f47ee45bd7db7.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Компания Qiwi после отзыва лицензии у "Киви банка" запретила вывод средств с кошельков в своей системе, убедился корреспондент РИА Новости."Платеж нельзя провести", - пишет сайт при попытке вывести средства с кошелька.Банк России ранее в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", - оператора "Qiwi-кошелька". Изначально компания разрешала пополнять и снимать средства, но в районе 10.00 мск было заблокировано пополнение кошельков, а теперь и вывод средств.
https://ria.ru/20240221/kivi-1928663811.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928654075_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_271a3aa530817e521d703af45c3102b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
Qiwi заблокировала вывод средств с кошельков

QIWI заблокировала вывод средств после отзыва лицензии у "Киви банка"

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЛоготип компании Qiwi
Логотип компании Qiwi - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Логотип компании Qiwi . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Компания Qiwi после отзыва лицензии у "Киви банка" запретила вывод средств с кошельков в своей системе, убедился корреспондент РИА Новости.
«
"Платеж нельзя провести", - пишет сайт при попытке вывести средства с кошелька.
Банк России ранее в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", - оператора "Qiwi-кошелька". Изначально компания разрешала пополнять и снимать средства, но в районе 10.00 мск было заблокировано пополнение кошельков, а теперь и вывод средств.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
ЦБ рассказал о возврате средств вкладчикам КИВИ банка
10:46
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала