https://ria.ru/20240221/qiwi-1928657344.html

Торги расписками Qiwi перевели в режим дискретного аукциона

Торги расписками Qiwi перевели в режим дискретного аукциона - РИА Новости, 21.02.2024

Торги расписками Qiwi перевели в режим дискретного аукциона

Московская биржа объявила о проведении дискретного аукциона (ДА) по ценным бумагам Qiwi после падения их стоимости более чем на 20% (почти на 25%),... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T10:21

2024-02-21T10:21

2024-02-21T10:27

экономика

московская биржа

qiwi, ltd.

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928654075_138:0:2993:1606_1920x0_80_0_0_f72ee31074cd86c3971f47ee45bd7db7.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Московская биржа объявила о проведении дискретного аукциона (ДА) по ценным бумагам Qiwi после падения их стоимости более чем на 20% (почти на 25%), возобновление торгов в обычном режиме ожидается в 10.45 мск, сообщается на сайте торговой площадки."Qiwi... По состоянию на 10:11:00 текущая цена составила 362 рубля (отклонение - 24,74 %). Произошло снижение на 20,00% и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (481 рубль). В режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 10:15:00... Окончание ДА и возобновление торгов в 10:45:00", - говорится в сообщении.Ранее в среду Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка". По мнению регулятора, банк систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал Qiwi-кошельки с использованием личных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции. Регулятор направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений.Расписки Qiwi после отзыва лицензии у "Киви банка" упали в цене почти на 25% в начале торгов на Московской бирже и уперлись в нижнюю границу, устанавливаемого торговой площадкой коридора в 360,5 рубля, следует из данных торгов. После этого и последовал дискретный аукцион, призванный притормозить сильное падение котировок.Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут. Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов.

https://ria.ru/20240221/bank-1928649960.html

https://ria.ru/20240221/qiwi-1928653945.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа, qiwi, ltd.