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Торги расписками Qiwi перевели в режим дискретного аукциона - РИА Новости, 21.02.2024
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10:21 21.02.2024 (обновлено: 10:27 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/qiwi-1928657344.html
Торги расписками Qiwi перевели в режим дискретного аукциона
Торги расписками Qiwi перевели в режим дискретного аукциона - РИА Новости, 21.02.2024
Торги расписками Qiwi перевели в режим дискретного аукциона
Московская биржа объявила о проведении дискретного аукциона (ДА) по ценным бумагам Qiwi после падения их стоимости более чем на 20% (почти на 25%),... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T10:21
2024-02-21T10:27
экономика
московская биржа
qiwi, ltd.
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Московская биржа объявила о проведении дискретного аукциона (ДА) по ценным бумагам Qiwi после падения их стоимости более чем на 20% (почти на 25%), возобновление торгов в обычном режиме ожидается в 10.45 мск, сообщается на сайте торговой площадки."Qiwi... По состоянию на 10:11:00 текущая цена составила 362 рубля (отклонение - 24,74 %). Произошло снижение на 20,00% и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (481 рубль). В режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 10:15:00... Окончание ДА и возобновление торгов в 10:45:00", - говорится в сообщении.Ранее в среду Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка". По мнению регулятора, банк систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал Qiwi-кошельки с использованием личных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции. Регулятор направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений.Расписки Qiwi после отзыва лицензии у "Киви банка" упали в цене почти на 25% в начале торгов на Московской бирже и уперлись в нижнюю границу, устанавливаемого торговой площадкой коридора в 360,5 рубля, следует из данных торгов. После этого и последовал дискретный аукцион, призванный притормозить сильное падение котировок.Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут. Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов.
https://ria.ru/20240221/bank-1928649960.html
https://ria.ru/20240221/qiwi-1928653945.html
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экономика, московская биржа, qiwi, ltd.
Экономика, Московская биржа, Qiwi, Ltd.
Торги расписками Qiwi перевели в режим дискретного аукциона

Мосбиржа перевела торги расписками Qiwi в режим дискретного аукциона

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЛоготип компании Qiwi
Логотип компании Qiwi - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Логотип компании Qiwi . Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Московская биржа объявила о проведении дискретного аукциона (ДА) по ценным бумагам Qiwi после падения их стоимости более чем на 20% (почти на 25%), возобновление торгов в обычном режиме ожидается в 10.45 мск, сообщается на сайте торговой площадки.
"Qiwi... По состоянию на 10:11:00 текущая цена составила 362 рубля (отклонение - 24,74 %). Произошло снижение на 20,00% и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (481 рубль). В режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 10:15:00... Окончание ДА и возобновление торгов в 10:45:00", - говорится в сообщении.
Агентство по страхованию вкладов - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
АСВ начнет выплаты вкладчикам КИВИ банка не позднее 6 марта
09:40
Ранее в среду Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка". По мнению регулятора, банк систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал Qiwi-кошельки с использованием личных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции. Регулятор направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений.
Расписки Qiwi после отзыва лицензии у "Киви банка" упали в цене почти на 25% в начале торгов на Московской бирже и уперлись в нижнюю границу, устанавливаемого торговой площадкой коридора в 360,5 рубля, следует из данных торгов. После этого и последовал дискретный аукцион, призванный притормозить сильное падение котировок.
Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут. Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов.
Рекламный плакат Qiwi - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Qiwi-кошельки начали блокировать пополнение средств
10:03
 
ЭкономикаМосковская биржаQiwi, Ltd.
 
 
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