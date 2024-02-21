https://ria.ru/20240221/qiwi-1928653945.html
Qiwi-кошельки начали блокировать пополнение средств
Qiwi-кошельки начали блокировать пополнение средств - РИА Новости, 21.02.2024
Qiwi-кошельки начали блокировать пополнение средств
Сервис Qiwi после отзыва лицензии у "Киви банка" начал блокировать пополнение кошельков, но пока дает вывести средства, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T10:03
2024-02-21T10:03
2024-02-21T10:12
экономика
qiwi, ltd.
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сервис Qiwi после отзыва лицензии у "Киви банка" начал блокировать пополнение кошельков, но пока дает вывести средства, убедился корреспондент РИА Новости."Ошибка платежа. Платеж отклонен. Обратитесь в Банк выпустивший карту", - пишет сервис при попытке пополнения кошелька. В то же время платеж на вывод средств с кошелька удалось провести. При этом сервис также пока разрешает заводить новый кошелек.Банк России в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", который является оператором для "Qiwi кошелька".
https://ria.ru/20240119/prodazha-1922441806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, qiwi, ltd., россия
Экономика, Qiwi, Ltd., Россия
Qiwi-кошельки начали блокировать пополнение средств
Qiwi начал блокировать пополнение кошельков после отзыва лицензии у КИВИ Банка
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сервис Qiwi после отзыва лицензии у "Киви банка" начал блокировать пополнение кошельков, но пока дает вывести средства, убедился корреспондент РИА Новости.
"Ошибка платежа. Платеж отклонен. Обратитесь в Банк выпустивший карту", - пишет сервис при попытке пополнения кошелька. В то же время платеж на вывод средств с кошелька удалось провести. При этом сервис также пока разрешает заводить новый кошелек.
Банк России в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", который является оператором для "Qiwi
кошелька".
Qiwi продаст российские активы гонконгской компании