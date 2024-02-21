https://ria.ru/20240221/qiwi-1928653945.html

Qiwi-кошельки начали блокировать пополнение средств

Qiwi-кошельки начали блокировать пополнение средств - РИА Новости, 21.02.2024

Qiwi-кошельки начали блокировать пополнение средств

Сервис Qiwi после отзыва лицензии у "Киви банка" начал блокировать пополнение кошельков, но пока дает вывести средства, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T10:03

2024-02-21T10:03

2024-02-21T10:12

экономика

qiwi, ltd.

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588551572_0:197:3289:2047_1920x0_80_0_0_4eb72648e8cce87a783637a25f0bd60a.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сервис Qiwi после отзыва лицензии у "Киви банка" начал блокировать пополнение кошельков, но пока дает вывести средства, убедился корреспондент РИА Новости."Ошибка платежа. Платеж отклонен. Обратитесь в Банк выпустивший карту", - пишет сервис при попытке пополнения кошелька. В то же время платеж на вывод средств с кошелька удалось провести. При этом сервис также пока разрешает заводить новый кошелек.Банк России в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", который является оператором для "Qiwi кошелька".

https://ria.ru/20240119/prodazha-1922441806.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, qiwi, ltd., россия