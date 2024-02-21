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Qiwi-кошельки начали блокировать пополнение средств - РИА Новости, 21.02.2024
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10:03 21.02.2024 (обновлено: 10:12 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/qiwi-1928653945.html
Qiwi-кошельки начали блокировать пополнение средств
Qiwi-кошельки начали блокировать пополнение средств - РИА Новости, 21.02.2024
Qiwi-кошельки начали блокировать пополнение средств
Сервис Qiwi после отзыва лицензии у "Киви банка" начал блокировать пополнение кошельков, но пока дает вывести средства, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T10:03
2024-02-21T10:12
экономика
qiwi, ltd.
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сервис Qiwi после отзыва лицензии у "Киви банка" начал блокировать пополнение кошельков, но пока дает вывести средства, убедился корреспондент РИА Новости."Ошибка платежа. Платеж отклонен. Обратитесь в Банк выпустивший карту", - пишет сервис при попытке пополнения кошелька. В то же время платеж на вывод средств с кошелька удалось провести. При этом сервис также пока разрешает заводить новый кошелек.Банк России в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", который является оператором для "Qiwi кошелька".
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россия
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экономика, qiwi, ltd., россия
Экономика, Qiwi, Ltd., Россия
Qiwi-кошельки начали блокировать пополнение средств

Qiwi начал блокировать пополнение кошельков после отзыва лицензии у КИВИ Банка

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРекламный плакат Qiwi
Рекламный плакат Qiwi - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сервис Qiwi после отзыва лицензии у "Киви банка" начал блокировать пополнение кошельков, но пока дает вывести средства, убедился корреспондент РИА Новости.
"Ошибка платежа. Платеж отклонен. Обратитесь в Банк выпустивший карту", - пишет сервис при попытке пополнения кошелька. В то же время платеж на вывод средств с кошелька удалось провести. При этом сервис также пока разрешает заводить новый кошелек.
Банк России в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", который является оператором для "Qiwi кошелька".
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