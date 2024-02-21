https://ria.ru/20240221/qiwi-1928650752.html
Qiwi-кошелек работает после отзыва лицензии у КИВИ Банка
Qiwi-кошелек работает после отзыва лицензии у КИВИ Банка - РИА Новости, 21.02.2024
Qiwi-кошелек работает после отзыва лицензии у КИВИ Банка
Электронный кошелек Qiwi, который позволяет хранить и переводить деньги в различных валютах, продолжает работать в России после отзыва лицензии у "Киви банка",... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T09:46
2024-02-21T09:46
2024-02-21T09:47
экономика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Электронный кошелек Qiwi, который позволяет хранить и переводить деньги в различных валютах, продолжает работать в России после отзыва лицензии у "Киви банка", убедился корреспондент РИА Новости.Так, у пользователей по-прежнему есть возможность открыть новый кошелек, а также воспользоваться уже имеющимся - пополнить, перевести и вывести деньги или, например, оплатить что-либо через него.Ранее в среду Банк России отозвал лицензию у "Киви банка". Как сообщил регулятор, он был вовлечен в проведение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино.Кроме того, ЦБ установил многочисленные случат открытия банком "Qiwi-кошельков" с использованием персональных данных физлиц без них ведома и операций по ним.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, qiwi, ltd.
Экономика, Россия, Qiwi, Ltd.
Qiwi-кошелек работает после отзыва лицензии у КИВИ Банка
Электронный кошелек Qiwi продолжил работать после отзыва лицензии у КИВИ Банка
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Электронный кошелек Qiwi, который позволяет хранить и переводить деньги в различных валютах, продолжает работать в России после отзыва лицензии у "Киви банка", убедился корреспондент РИА Новости.
Так, у пользователей по-прежнему есть возможность открыть новый кошелек, а также воспользоваться уже имеющимся - пополнить, перевести и вывести деньги или, например, оплатить что-либо через него.
Ранее в среду Банк России отозвал лицензию у "Киви банка". Как сообщил регулятор, он был вовлечен в проведение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино.
Кроме того, ЦБ
установил многочисленные случат открытия банком "Qiwi-кошельков" с использованием персональных данных физлиц без них ведома и операций по ним.
АСВ начнет выплаты вкладчикам КИВИ банка не позднее 6 марта