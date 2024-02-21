https://ria.ru/20240221/qiwi-1928650752.html

Qiwi-кошелек работает после отзыва лицензии у КИВИ Банка

Qiwi-кошелек работает после отзыва лицензии у КИВИ Банка - РИА Новости, 21.02.2024

Qiwi-кошелек работает после отзыва лицензии у КИВИ Банка

Электронный кошелек Qiwi, который позволяет хранить и переводить деньги в различных валютах, продолжает работать в России после отзыва лицензии у "Киви банка",... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T09:46

2024-02-21T09:46

2024-02-21T09:47

экономика

россия

qiwi, ltd.

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Электронный кошелек Qiwi, который позволяет хранить и переводить деньги в различных валютах, продолжает работать в России после отзыва лицензии у "Киви банка", убедился корреспондент РИА Новости.Так, у пользователей по-прежнему есть возможность открыть новый кошелек, а также воспользоваться уже имеющимся - пополнить, перевести и вывести деньги или, например, оплатить что-либо через него.Ранее в среду Банк России отозвал лицензию у "Киви банка". Как сообщил регулятор, он был вовлечен в проведение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино.Кроме того, ЦБ установил многочисленные случат открытия банком "Qiwi-кошельков" с использованием персональных данных физлиц без них ведома и операций по ним.

https://ria.ru/20240221/bank-1928649960.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, qiwi, ltd.