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Qiwi-кошелек работает после отзыва лицензии у КИВИ Банка - РИА Новости, 21.02.2024
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09:46 21.02.2024 (обновлено: 09:47 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/qiwi-1928650752.html
Qiwi-кошелек работает после отзыва лицензии у КИВИ Банка
Qiwi-кошелек работает после отзыва лицензии у КИВИ Банка - РИА Новости, 21.02.2024
Qiwi-кошелек работает после отзыва лицензии у КИВИ Банка
Электронный кошелек Qiwi, который позволяет хранить и переводить деньги в различных валютах, продолжает работать в России после отзыва лицензии у "Киви банка",... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T09:46
2024-02-21T09:47
экономика
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Электронный кошелек Qiwi, который позволяет хранить и переводить деньги в различных валютах, продолжает работать в России после отзыва лицензии у "Киви банка", убедился корреспондент РИА Новости.Так, у пользователей по-прежнему есть возможность открыть новый кошелек, а также воспользоваться уже имеющимся - пополнить, перевести и вывести деньги или, например, оплатить что-либо через него.Ранее в среду Банк России отозвал лицензию у "Киви банка". Как сообщил регулятор, он был вовлечен в проведение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино.Кроме того, ЦБ установил многочисленные случат открытия банком "Qiwi-кошельков" с использованием персональных данных физлиц без них ведома и операций по ним.
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экономика, россия, qiwi, ltd.
Экономика, Россия, Qiwi, Ltd.
Qiwi-кошелек работает после отзыва лицензии у КИВИ Банка

Электронный кошелек Qiwi продолжил работать после отзыва лицензии у КИВИ Банка

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРекламный плакат QIWI
Рекламный плакат QIWI - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Электронный кошелек Qiwi, который позволяет хранить и переводить деньги в различных валютах, продолжает работать в России после отзыва лицензии у "Киви банка", убедился корреспондент РИА Новости.
Так, у пользователей по-прежнему есть возможность открыть новый кошелек, а также воспользоваться уже имеющимся - пополнить, перевести и вывести деньги или, например, оплатить что-либо через него.
Ранее в среду Банк России отозвал лицензию у "Киви банка". Как сообщил регулятор, он был вовлечен в проведение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино.
Кроме того, ЦБ установил многочисленные случат открытия банком "Qiwi-кошельков" с использованием персональных данных физлиц без них ведома и операций по ним.
Агентство по страхованию вкладов - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
АСВ начнет выплаты вкладчикам КИВИ банка не позднее 6 марта
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