https://ria.ru/20240221/putin-1928784120.html
Путин и президент Киргизии Жапаров начали двустороннюю встречу в Казани
Путин и президент Киргизии Жапаров начали двустороннюю встречу в Казани - РИА Новости, 21.02.2024
Путин и президент Киргизии Жапаров начали двустороннюю встречу в Казани
Президент РФ Владимир Путин начал встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который прибыл в Казань для участия в церемонии открытия международного... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T16:36
2024-02-21T16:36
2024-02-21T17:07
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КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который прибыл в Казань для участия в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего". Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах. "Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые в истории "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине (поделены на пять категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость). Ожидается участие более 2 тысяч атлетов из более чем 100 стран.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, киргизия, россия, садыр жапаров, владимир путин, политика
Казань, Киргизия, Россия, Садыр Жапаров, Владимир Путин, Политика
Путин и президент Киргизии Жапаров начали двустороннюю встречу в Казани
Путин начал встречу с главой Киргизии Жапаровым, прибывшим на "Игры будущего"
КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который прибыл в Казань для участия в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего".
Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах.
"Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые в истории "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине (поделены на пять категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость). Ожидается участие более 2 тысяч атлетов из более чем 100 стран.
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