https://ria.ru/20240221/putin-1928784120.html

Путин и президент Киргизии Жапаров начали двустороннюю встречу в Казани

Путин и президент Киргизии Жапаров начали двустороннюю встречу в Казани - РИА Новости, 21.02.2024

Путин и президент Киргизии Жапаров начали двустороннюю встречу в Казани

Президент РФ Владимир Путин начал встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который прибыл в Казань для участия в церемонии открытия международного... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T16:36

2024-02-21T16:36

2024-02-21T17:07

казань

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садыр жапаров

владимир путин

политика

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КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который прибыл в Казань для участия в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего". Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах. "Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые в истории "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине (поделены на пять категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость). Ожидается участие более 2 тысяч атлетов из более чем 100 стран.

https://ria.ru/20240212/blinken-1926770732.html

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Дарья Буймова

казань, киргизия, россия, садыр жапаров, владимир путин, политика