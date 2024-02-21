https://ria.ru/20240221/putin-1928753761.html

Путин назвал темы, которые планирует обсудить с Додиком

Путин назвал темы, которые планирует обсудить с Додиком - РИА Новости, 21.02.2024

Путин назвал темы, которые планирует обсудить с Додиком

Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком двусторонние отношения по РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T15:39

2024-02-21T15:39

2024-02-21T15:45

россия

милорад додик

владимир путин

политика

казань

республика сербская

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КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком двусторонние отношения по ряду направлений."Уверен, что и этот визит ваш пойдет на пользу, мы сможем использовать время для обсуждения двусторонних отношений по целому ряду направлений. Знаем, что ситуация в республике непростая, и готовы поговорить тоже на этот счет", - сказал Путин на двусторонней встрече в Казани.Российский лидер поблагодарил Додика за поддержку регулярных отношений с Россией, поддержку многих начинаний РФ, в том числе мероприятие, связанное с памятью жертв нацизма. "Лично даже принимаете участие в шествии "Бессмертного полка", - добавил Путин.Он подчеркнул, что отношения у России с Республикой Сербской сложились давно. "Они носят абсолютно созидательный характер, мы очень рады тому, что сделано, и рассчитываю на то, что сделано будет в наших отношениях еще больше", - сказал российский президент.

https://ria.ru/20240126/vstrechi-1923686062.html

россия

казань

республика сербская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, милорад додик, владимир путин, политика, казань, республика сербская