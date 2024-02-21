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Путин назвал темы, которые планирует обсудить с Додиком - РИА Новости, 21.02.2024
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15:39 21.02.2024 (обновлено: 15:45 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/putin-1928753761.html
Путин назвал темы, которые планирует обсудить с Додиком
Путин назвал темы, которые планирует обсудить с Додиком - РИА Новости, 21.02.2024
Путин назвал темы, которые планирует обсудить с Додиком
Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком двусторонние отношения по РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T15:39
2024-02-21T15:45
россия
милорад додик
владимир путин
политика
казань
республика сербская
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КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком двусторонние отношения по ряду направлений."Уверен, что и этот визит ваш пойдет на пользу, мы сможем использовать время для обсуждения двусторонних отношений по целому ряду направлений. Знаем, что ситуация в республике непростая, и готовы поговорить тоже на этот счет", - сказал Путин на двусторонней встрече в Казани.Российский лидер поблагодарил Додика за поддержку регулярных отношений с Россией, поддержку многих начинаний РФ, в том числе мероприятие, связанное с памятью жертв нацизма. "Лично даже принимаете участие в шествии "Бессмертного полка", - добавил Путин.Он подчеркнул, что отношения у России с Республикой Сербской сложились давно. "Они носят абсолютно созидательный характер, мы очень рады тому, что сделано, и рассчитываю на то, что сделано будет в наших отношениях еще больше", - сказал российский президент.
https://ria.ru/20240126/vstrechi-1923686062.html
россия
казань
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россия, милорад додик, владимир путин, политика, казань, республика сербская
Россия, Милорад Додик, Владимир Путин, Политика, Казань, Республика Сербская
Путин назвал темы, которые планирует обсудить с Додиком

Путин сообщил что обсудит с Додиком двусторонние отношения по ряду направлений

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Милорад Додик во время встречи
Владимир Путин и Милорад Додик во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Владимир Путин и Милорад Додик во время встречи. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком двусторонние отношения по ряду направлений.
«
"Уверен, что и этот визит ваш пойдет на пользу, мы сможем использовать время для обсуждения двусторонних отношений по целому ряду направлений. Знаем, что ситуация в республике непростая, и готовы поговорить тоже на этот счет", - сказал Путин на двусторонней встрече в Казани.
Российский лидер поблагодарил Додика за поддержку регулярных отношений с Россией, поддержку многих начинаний РФ, в том числе мероприятие, связанное с памятью жертв нацизма. "Лично даже принимаете участие в шествии "Бессмертного полка", - добавил Путин.
Он подчеркнул, что отношения у России с Республикой Сербской сложились давно. "Они носят абсолютно созидательный характер, мы очень рады тому, что сделано, и рассчитываю на то, что сделано будет в наших отношениях еще больше", - сказал российский президент.
Президент РФ Владимир Путин и член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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РоссияМилорад ДодикВладимир ПутинПолитикаКазаньРеспублика Сербская
 
 
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