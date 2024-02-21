Путин назвал темы, которые планирует обсудить с Додиком
Путин сообщил что обсудит с Додиком двусторонние отношения по ряду направлений
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Милорад Додик во время встречи
Владимир Путин и Милорад Додик во время встречи. Архивное фото
КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком двусторонние отношения по ряду направлений.
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"Уверен, что и этот визит ваш пойдет на пользу, мы сможем использовать время для обсуждения двусторонних отношений по целому ряду направлений. Знаем, что ситуация в республике непростая, и готовы поговорить тоже на этот счет", - сказал Путин на двусторонней встрече в Казани.
Российский лидер поблагодарил Додика за поддержку регулярных отношений с Россией, поддержку многих начинаний РФ, в том числе мероприятие, связанное с памятью жертв нацизма. "Лично даже принимаете участие в шествии "Бессмертного полка", - добавил Путин.
Он подчеркнул, что отношения у России с Республикой Сербской сложились давно. "Они носят абсолютно созидательный характер, мы очень рады тому, что сделано, и рассчитываю на то, что сделано будет в наших отношениях еще больше", - сказал российский президент.