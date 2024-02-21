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Брянский производитель рассказал о печенье, которое попробовал Путин - РИА Новости, 21.02.2024
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14:32 21.02.2024 (обновлено: 15:05 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/putin-1928733013.html
Брянский производитель рассказал о печенье, которое попробовал Путин
Брянский производитель рассказал о печенье, которое попробовал Путин - РИА Новости, 21.02.2024
Брянский производитель рассказал о печенье, которое попробовал Путин
Детское печенье "5 злаков", которое продегустировал накануне президент России Владимир Путин на выставке брендов отечественной продукции, является новинкой... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T14:32
2024-02-21T15:05
россия
владимир путин
брянская область
экономика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Детское печенье "5 злаков", которое продегустировал накануне президент России Владимир Путин на выставке брендов отечественной продукции, является новинкой брянского предприятия, но уже пользуется популярностью, рассказала РИА Новости директор по разработкам ОАО "Брянский гормолзавод" Ирина Кротикова. Во вторник Путин на выставке в рамках конкурса "Знай наших" попробовал печенье созданного в Брянской области бренда детского питания "Ам-Ам". Президент оценил продукт словом "супер", а представители компании пообещали прислать ему фирменную овсяную кашу. Кротикова рассказала, что сейчас в ассортименте предприятия три вида печенья – классический вариант, пять злаков и ванильное, а на выставке президент попробовал печенье "5 злаков". "Это (печенье) наша новинка, оно появилось недавно, но уже пользуется хорошей популярностью у родителей, у нас есть очень положительная обратная связь о нем… Это детское печенье для детей раннего возраста... Состав полностью натуральный", – отметила она. Кротикова добавила, что завод производит более 50 видов продукции для детей раннего возраста: кефир, творог, биолакт, бифилайф, молочные коктейли, каши, классическое молоко, мясные, овощные и фруктовые пюре, безлактозное молоко. Представитель предприятия также рассказала, что овсяную кашу, которую пообещали прислать президенту на пробу, производят в упаковке тетрапак с трубочкой. Ее можно пить как сок и очень удобно брать на прогулку с детьми. "У нас несколько видов каши, это полностью натуральный состав... У нас из нескольких видов муки каша: овсяная мука, гречневая, рисовая, смесь злаков и кукурузная... Есть каши с фруктами", – рассказала она. Согласно информации на сайте предприятия, сегодня ОАО "Брянский гормолзавод" занимает третье место в РФ по объему поставок жидких детских молочных продуктов. "На данный момент мы представлены в России от Питера до Крыма, во всех регионах, в основном, это крупные сети… Также мы недавно зашли на маркетплейсы", – добавила Кротикова.
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россия, владимир путин, брянская область, экономика
Россия, Владимир Путин, Брянская область, Экономика
Брянский производитель рассказал о печенье, которое попробовал Путин

Брянский производитель назвал печенье, которое попробовал Путин, новинкой

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" в рамках форума Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов "Сильные идеи для нового времени"
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку участников конкурса растущих российских брендов Знай наших в рамках форума Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Сильные идеи для нового времени
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" в рамках форума Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов "Сильные идеи для нового времени". Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Детское печенье "5 злаков", которое продегустировал накануне президент России Владимир Путин на выставке брендов отечественной продукции, является новинкой брянского предприятия, но уже пользуется популярностью, рассказала РИА Новости директор по разработкам ОАО "Брянский гормолзавод" Ирина Кротикова.
Во вторник Путин на выставке в рамках конкурса "Знай наших" попробовал печенье созданного в Брянской области бренда детского питания "Ам-Ам". Президент оценил продукт словом "супер", а представители компании пообещали прислать ему фирменную овсяную кашу.
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Кротикова рассказала, что сейчас в ассортименте предприятия три вида печенья – классический вариант, пять злаков и ванильное, а на выставке президент попробовал печенье "5 злаков".
«
"Это (печенье) наша новинка, оно появилось недавно, но уже пользуется хорошей популярностью у родителей, у нас есть очень положительная обратная связь о нем… Это детское печенье для детей раннего возраста... Состав полностью натуральный", – отметила она.
Кротикова добавила, что завод производит более 50 видов продукции для детей раннего возраста: кефир, творог, биолакт, бифилайф, молочные коктейли, каши, классическое молоко, мясные, овощные и фруктовые пюре, безлактозное молоко.
Представитель предприятия также рассказала, что овсяную кашу, которую пообещали прислать президенту на пробу, производят в упаковке тетрапак с трубочкой. Ее можно пить как сок и очень удобно брать на прогулку с детьми. "У нас несколько видов каши, это полностью натуральный состав... У нас из нескольких видов муки каша: овсяная мука, гречневая, рисовая, смесь злаков и кукурузная... Есть каши с фруктами", – рассказала она.
Согласно информации на сайте предприятия, сегодня ОАО "Брянский гормолзавод" занимает третье место в РФ по объему поставок жидких детских молочных продуктов.
"На данный момент мы представлены в России от Питера до Крыма, во всех регионах, в основном, это крупные сети… Также мы недавно зашли на маркетплейсы", – добавила Кротикова.
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