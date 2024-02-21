https://ria.ru/20240221/putin-1928700837.html

Путин прилетел в Казань на открытие "Игр будущего"

Путин прилетел в Казань на открытие "Игр будущего" - РИА Новости, 21.02.2024

Путин прилетел в Казань на открытие "Игр будущего"

Владимир Путин прилетел в Татарстан, где примет участие в открытии "Игр будущего" и встретится с коллегами из других стран. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T12:56

2024-02-21T12:56

2024-02-21T16:20

казань

россия

киргизия

милорад додик

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928729837_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3c74dc7528f2d3ab99f0dfe7b2154203.jpg

КАЗАНЬ, 21 фев — РИА Новости. Владимир Путин прилетел в Татарстан, где примет участие в открытии "Игр будущего" и встретится с коллегами из других стран.Ожидается, что на церемонию открытия международного мультиспортивного турнира прибудут главы Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. В Казань приехал также президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.О планах встретиться с некоторыми коллегами Путин упомянул накануне, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени". "Игры будущего" пройдут в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Это первые международные мультиспортивные соревнования по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал".Ожидается, что в турнире примут участие более 260 международных команд и свыше двух тысяч участников из разных стран мира.

https://ria.ru/20240221/turnir-1928613830.html

казань

россия

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прилет Путина в Казань Владимир Путин прилетел в Татарстан, где примет участие в открытии "Игр будущего" и встретится с коллегами из других стран. 2024-02-21T12:56 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казань, россия, киргизия, милорад додик, владимир путин