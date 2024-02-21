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Путин прилетел в Казань на открытие "Игр будущего"
Путин прилетел в Казань на открытие "Игр будущего" - РИА Новости, 21.02.2024
Путин прилетел в Казань на открытие "Игр будущего"
Владимир Путин прилетел в Татарстан, где примет участие в открытии "Игр будущего" и встретится с коллегами из других стран. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:56
2024-02-21T12:56
2024-02-21T16:20
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КАЗАНЬ, 21 фев — РИА Новости. Владимир Путин прилетел в Татарстан, где примет участие в открытии "Игр будущего" и встретится с коллегами из других стран.Ожидается, что на церемонию открытия международного мультиспортивного турнира прибудут главы Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. В Казань приехал также президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.О планах встретиться с некоторыми коллегами Путин упомянул накануне, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени". "Игры будущего" пройдут в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Это первые международные мультиспортивные соревнования по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал".Ожидается, что в турнире примут участие более 260 международных команд и свыше двух тысяч участников из разных стран мира.
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Прилет Путина в Казань
Владимир Путин прилетел в Татарстан, где примет участие в открытии "Игр будущего" и встретится с коллегами из других стран.
2024-02-21T12:56
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РИА Новости
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казань, россия, киргизия, милорад додик, владимир путин
Казань, Россия, Киргизия, Милорад Додик, Владимир Путин
Путин прилетел в Казань на открытие "Игр будущего"
Путин прилетел в Казань, где встретится с некоторыми зарубежными лидерами
КАЗАНЬ, 21 фев — РИА Новости. Владимир Путин прилетел в Татарстан, где примет участие в открытии "Игр будущего" и встретится с коллегами из других стран.
Ожидается, что на церемонию открытия международного мультиспортивного турнира прибудут главы Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. В Казань приехал также президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
О планах встретиться с некоторыми коллегами Путин упомянул накануне, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени".
"Игры будущего" пройдут в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Это первые международные мультиспортивные соревнования по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал".
Фиджитал-спорт (англ. функционально-цифровой спорт) — вид спортивных и развлекательных мероприятий, в которых сочетаются элементы физической активности и взаимодействие с виртуальной средой. Участники подвергают себя различным нагрузкам и упражняются в реальном мире, будучи подключенными к цифровой среде. Такое сочетание достигается с помощью носимых устройств, датчиков, трекеров и гарнитур виртуальной реальности. Они обеспечивают обратную связь в режиме реального времени, фиксируют данные и улучшают общий спортивный опыт за счет внедрения цифровых элементов в физическое пространство.
Ожидается, что в турнире примут участие более 260 международных команд и свыше двух тысяч участников из разных стран мира.
В Казани открывается турнир "Игры будущего"