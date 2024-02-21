https://ria.ru/20240221/putin-1928641991.html
Губернатор Голубев ответил на вопрос, ждут ли Путина в Ростове-на-Дону
Губернатор Голубев ответил на вопрос, ждут ли Путина в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 21.02.2024
Губернатор Голубев ответил на вопрос, ждут ли Путина в Ростове-на-Дону
Решение о возможном визите в Ростов-на-Дону будет принимать сам президент РФ Владимир Путин, заявил РИА Новости губернатор Ростовской области Василий Голубев. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T09:06
2024-02-21T09:06
2024-02-21T09:06
ростов-на-дону
политика
владимир путин
василий голубев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Решение о возможном визите в Ростов-на-Дону будет принимать сам президент РФ Владимир Путин, заявил РИА Новости губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Это от президента зависит", - сказал РИА Новости Голубев в ответ на вопрос, ждут ли Путина в Ростове-на-Дону в ближайшее время. "Сейчас особый режим (действует), который определяет не регион, а, скорей всего, те, кто рядом находится", - добавил он. Путин регулярно посещает штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Он проводит там совещания и встречается с командованием.
https://ria.ru/20240220/putin-1928585468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, политика, владимир путин, василий голубев
Ростов-на-Дону, Политика, Владимир Путин, Василий Голубев
Губернатор Голубев ответил на вопрос, ждут ли Путина в Ростове-на-Дону
Губернатор Голубев: решение о возможном визите в Ростов-на-Дону примет сам Путин
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Решение о возможном визите в Ростов-на-Дону будет принимать сам президент РФ Владимир Путин, заявил РИА Новости губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"Это от президента зависит", - сказал РИА Новости Голубев в ответ на вопрос, ждут ли Путина в Ростове-на-Дону в ближайшее время.
"Сейчас особый режим (действует), который определяет не регион, а, скорей всего, те, кто рядом находится", - добавил он.
Путин регулярно посещает штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Он проводит там совещания и встречается с командованием.
Путин встретится с лидерами Киргизии, Узбекистана и Казахстана