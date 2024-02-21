https://ria.ru/20240221/putin-1928641991.html

Губернатор Голубев ответил на вопрос, ждут ли Путина в Ростове-на-Дону

Губернатор Голубев ответил на вопрос, ждут ли Путина в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 21.02.2024

Губернатор Голубев ответил на вопрос, ждут ли Путина в Ростове-на-Дону

Решение о возможном визите в Ростов-на-Дону будет принимать сам президент РФ Владимир Путин, заявил РИА Новости губернатор Ростовской области Василий Голубев. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T09:06

2024-02-21T09:06

2024-02-21T09:06

ростов-на-дону

политика

владимир путин

василий голубев

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Решение о возможном визите в Ростов-на-Дону будет принимать сам президент РФ Владимир Путин, заявил РИА Новости губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Это от президента зависит", - сказал РИА Новости Голубев в ответ на вопрос, ждут ли Путина в Ростове-на-Дону в ближайшее время. "Сейчас особый режим (действует), который определяет не регион, а, скорей всего, те, кто рядом находится", - добавил он. Путин регулярно посещает штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Он проводит там совещания и встречается с командованием.

https://ria.ru/20240220/putin-1928585468.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростов-на-дону, политика, владимир путин, василий голубев