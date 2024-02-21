https://ria.ru/20240221/putin-1928611518.html
Путин попросил не забывать про "социалку" на селе
Путин попросил не забывать про "социалку" на селе - РИА Новости, 21.02.2024
Путин попросил не забывать про "социалку" на селе
Президент России Владимир Путин попросил министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева не забывать про "социалку" на селе, а именно - про строительство... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T00:50
2024-02-21T00:50
2024-02-21T00:50
общество
россия
владимир путин
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева не забывать про "социалку" на селе, а именно - про строительство жилья, школ, домов культуры, объектов здравоохранения. "И про социалку на селе, конечно, нельзя забывать. Жилье, дома культуры, школы, здравоохранение", - заявил Путин на встрече с Патрушевым во вторник вечером в Кремле. "Обязательно. Все это будем делать. Это все укладывается в нашу госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий", - ответил министр. По словам Патрушева, в этом году на нее должно быть направлено порядка 70 миллиардов рублей. "Отлично", - сказал на это Путин.
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общество, россия, владимир путин, дмитрий патрушев
Общество, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Патрушев
Путин попросил не забывать про "социалку" на селе
Путин попросил Патрушева не забывать про "социалку" на селе
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева не забывать про "социалку" на селе, а именно - про строительство жилья, школ, домов культуры, объектов здравоохранения.
«
"И про социалку на селе, конечно, нельзя забывать. Жилье, дома культуры, школы, здравоохранение", - заявил Путин на встрече с Патрушевым во вторник вечером в Кремле.
"Обязательно. Все это будем делать. Это все укладывается в нашу госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий", - ответил министр.
По словам Патрушева, в этом году на нее должно быть направлено порядка 70 миллиардов рублей.
"Отлично", - сказал на это Путин.
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