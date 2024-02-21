https://ria.ru/20240221/putin-1928611518.html

Путин попросил не забывать про "социалку" на селе

Путин попросил не забывать про "социалку" на селе - РИА Новости, 21.02.2024

Путин попросил не забывать про "социалку" на селе

Президент России Владимир Путин попросил министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева не забывать про "социалку" на селе, а именно - про строительство... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T00:50

2024-02-21T00:50

2024-02-21T00:50

общество

россия

владимир путин

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева не забывать про "социалку" на селе, а именно - про строительство жилья, школ, домов культуры, объектов здравоохранения. "И про социалку на селе, конечно, нельзя забывать. Жилье, дома культуры, школы, здравоохранение", - заявил Путин на встрече с Патрушевым во вторник вечером в Кремле. "Обязательно. Все это будем делать. Это все укладывается в нашу госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий", - ответил министр. По словам Патрушева, в этом году на нее должно быть направлено порядка 70 миллиардов рублей. "Отлично", - сказал на это Путин.

https://ria.ru/20240221/posevnaya-1928611089.html

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общество, россия, владимир путин, дмитрий патрушев