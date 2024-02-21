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Украинский генерал неожиданно высказался о маневре ВС России в Авдеевке

Украинский генерал неожиданно высказался о маневре ВС России в Авдеевке - РИА Новости, 21.02.2024

Украинский генерал неожиданно высказался о маневре ВС России в Авдеевке

Провал украинской разведки привел к потере Авдеевки, заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой". РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T12:14

2024-02-21T12:14

2024-02-21T12:56

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россия

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политика

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Провал украинской разведки привел к потере Авдеевки, заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой"."Можно было бы достаточно долго оборонять Авдеевку, но из-за маневра российских военных, с помощью которого они вышли в наш тыл, надежность и стабильность нашей защиты была подорвана", — указал он.Бывший военный пожаловался на провал украинской разведки обнаружить продвижение российских военных в город, которые затем рассекли находящиеся в Авдеевке подразделения ВСУ, что и привело к потерю контроля украинских сил.В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку, при этом позже Министерство обороны России констатировало, что приказ вышел спустя сутки после начала "неконтролируемого бегства украинских подразделений из города".Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.

https://ria.ru/20240221/vsu-1928665288.html

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в мире, авдеевка, россия, сергей кривонос, александр сырский, вооруженные силы украины, политика