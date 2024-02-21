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Проект АО "ГЛОНАСС" стал лидером разработок по безопасному применению БПЛА
Проект АО "ГЛОНАСС" стал лидером разработок по безопасному применению БПЛА - РИА Новости, 21.02.2024
Проект АО "ГЛОНАСС" стал лидером разработок по безопасному применению БПЛА
Проект по дронам "Цифровое небо", предложенный гендиректором АО "ГЛОНАСС" Алексеем Райкевичем, стал лидером среди проектов для безопасного применения... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T03:00
2024-02-21T03:00
2024-02-21T03:00
эра-глонасс
технологии
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Проект по дронам "Цифровое небо", предложенный гендиректором АО "ГЛОНАСС" Алексеем Райкевичем, стал лидером среди проектов для безопасного применения гражданских авиабеспилотников, доложил президенту России Владимиру Путину в кулуарах форума "Сильные идеи для нового времени" гендиректор АНО "Платформа НТИ", спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. "В прошлом году мы много занимались сбором идей по дронам. Практически все они были погружены в соответствующий национальный проект. Эта работа активно продолжается. У нас в лидеры сейчас вышел проект "Цифровое небо", предложенный гендиректором АО "ГЛОНАСС" Алексеем Райкевичем, по интеграции всего, что летает от 500 километров до полуметра на основе общей цифровой платформы. Мы считаем, что на базе именно инфраструктуры АО "ГЛОНАСС" такую историю можно сделать", - сообщил Песков. В декабре прошлого года Райкевич сообщил РИА Новости, что "ЭРА-ГЛОНАСС" в 2024 году запустит облачное решение - Федеральную навигационную информационную систему (ФНИС), которая позволит осуществлять мониторинг авиабеспилотников, а также следить за электросамокатами. Ранее, в сентябре, компания-разработчик цифровой платформы сервисов, обеспечивающих организацию и выполнение полетов беспилотных воздушных судов, "Флай Дрон" и АО "ГЛОНАСС" договорились о сотрудничестве по развитию беспилотной авиации.
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эра-глонасс, технологии, дмитрий песков
ЭРА-ГЛОНАСС, Технологии, Дмитрий Песков
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Проект по дронам "Цифровое небо", предложенный гендиректором АО "ГЛОНАСС" Алексеем Райкевичем, стал лидером среди проектов для безопасного применения гражданских авиабеспилотников, доложил президенту России Владимиру Путину в кулуарах форума "Сильные идеи для нового времени" гендиректор АНО "Платформа НТИ", спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
"В прошлом году мы много занимались сбором идей по дронам. Практически все они были погружены в соответствующий национальный проект. Эта работа активно продолжается. У нас в лидеры сейчас вышел проект "Цифровое небо", предложенный гендиректором АО "ГЛОНАСС" Алексеем Райкевичем, по интеграции всего, что летает от 500 километров до полуметра на основе общей цифровой платформы. Мы считаем, что на базе именно инфраструктуры АО "ГЛОНАСС" такую историю можно сделать", - сообщил Песков.
В декабре прошлого года Райкевич сообщил РИА Новости, что "ЭРА-ГЛОНАСС" в 2024 году запустит облачное решение - Федеральную навигационную информационную систему (ФНИС), которая позволит осуществлять мониторинг авиабеспилотников, а также следить за электросамокатами.
Ранее, в сентябре, компания-разработчик цифровой платформы сервисов, обеспечивающих организацию и выполнение полетов беспилотных воздушных судов, "Флай Дрон" и АО "ГЛОНАСС" договорились о сотрудничестве по развитию беспилотной авиации.
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