https://ria.ru/20240221/primore-1928738996.html

В Приморье ребенок умер на тренировке по рукопашному бою

В Приморье ребенок умер на тренировке по рукопашному бою - РИА Новости, 21.02.2024

В Приморье ребенок умер на тренировке по рукопашному бою

Шестилетний мальчик в поселке Тавричанка в Приморье почувствовал себя плохо на тренировке по рукопашному бою и умер, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T14:51

2024-02-21T14:51

2024-02-21T14:51

происшествия

надеждинский район

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ВЛАДИВОСТОК, 21 фев - РИА Новости. Шестилетний мальчик в поселке Тавричанка в Приморье почувствовал себя плохо на тренировке по рукопашному бою и умер, сообщает прокуратура региона. "Вечером 21 февраля 2024 года в поселке Тавричанка 6-летний мальчик во время тренировки по рукопашному бою почувствовал себя плохо. После комплекса реанимационных мероприятий, проведенных работниками скорой медицинской помощи, спасти ребенка не удалось", - говорится в сообщении. На место выехал исполняющий обязанности прокурора Надеждинского района Антон Рогалев. Ведомство организовало проверку и даст оценку исполнению требований закона в сфере обеспечения безопасности, соблюдения и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

https://ria.ru/20240216/malchik-1927761242.html

надеждинский район

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происшествия, надеждинский район