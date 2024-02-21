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В Приморье ребенок умер на тренировке по рукопашному бою - РИА Новости, 21.02.2024
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14:51 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/primore-1928738996.html
В Приморье ребенок умер на тренировке по рукопашному бою
В Приморье ребенок умер на тренировке по рукопашному бою - РИА Новости, 21.02.2024
В Приморье ребенок умер на тренировке по рукопашному бою
Шестилетний мальчик в поселке Тавричанка в Приморье почувствовал себя плохо на тренировке по рукопашному бою и умер, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T14:51
2024-02-21T14:51
происшествия
надеждинский район
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ВЛАДИВОСТОК, 21 фев - РИА Новости. Шестилетний мальчик в поселке Тавричанка в Приморье почувствовал себя плохо на тренировке по рукопашному бою и умер, сообщает прокуратура региона. "Вечером 21 февраля 2024 года в поселке Тавричанка 6-летний мальчик во время тренировки по рукопашному бою почувствовал себя плохо. После комплекса реанимационных мероприятий, проведенных работниками скорой медицинской помощи, спасти ребенка не удалось", - говорится в сообщении. На место выехал исполняющий обязанности прокурора Надеждинского района Антон Рогалев. Ведомство организовало проверку и даст оценку исполнению требований закона в сфере обеспечения безопасности, соблюдения и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
https://ria.ru/20240216/malchik-1927761242.html
надеждинский район
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происшествия, надеждинский район
Происшествия, Надеждинский район
В Приморье ребенок умер на тренировке по рукопашному бою

В Приморье шестилетний мальчик умер во время тренировки по рукопашному бою

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 фев - РИА Новости. Шестилетний мальчик в поселке Тавричанка в Приморье почувствовал себя плохо на тренировке по рукопашному бою и умер, сообщает прокуратура региона.
"Вечером 21 февраля 2024 года в поселке Тавричанка 6-летний мальчик во время тренировки по рукопашному бою почувствовал себя плохо. После комплекса реанимационных мероприятий, проведенных работниками скорой медицинской помощи, спасти ребенка не удалось", - говорится в сообщении.
На место выехал исполняющий обязанности прокурора Надеждинского района Антон Рогалев. Ведомство организовало проверку и даст оценку исполнению требований закона в сфере обеспечения безопасности, соблюдения и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
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ПроисшествияНадеждинский район
 
 
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