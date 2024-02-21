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СМИ назвали причину задержания руководства Всероссийского общества глухих - РИА Новости, 21.02.2024
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08:51 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/prichina-1928639404.html
СМИ назвали причину задержания руководства Всероссийского общества глухих
СМИ назвали причину задержания руководства Всероссийского общества глухих - РИА Новости, 21.02.2024
СМИ назвали причину задержания руководства Всероссийского общества глухих
Руководство Всероссийского общества глухих задержали из-за подозрений в хищении активов организации, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T08:51
2024-02-21T08:51
происшествия
вологда
казань
липецк
станислав иванов
всероссийское общество глухих
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Руководство Всероссийского общества глухих задержали из-за подозрений в хищении активов организации, сообщает "Коммерсантъ".&quot;По версии следствия, избавляясь от якобы непрофильных активов, сообщники продали несколько принадлежавших ВОГ зданий по заведомо заниженной цене. На данный момент нанесенный фигурантами ущерб оценивается в 211 миллионов рублей&quot;, — говорится в материале.Как указали журналисты, махинации с принадлежащей компании недвижимостью зафиксировали в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске, Омске и Калининградской области.Накануне на сайте Всероссийского общества глухих появилась информация о задержании представителей руководства организации, включая президента Станислава Иванова.Общество добавило, что работает в штатном режиме и в ближайшее время проведет пресс-конференцию по поводу происходящего.
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происшествия, вологда, казань, липецк, станислав иванов, всероссийское общество глухих
Происшествия, Вологда, Казань, Липецк, Станислав Иванов, Всероссийское общество глухих
СМИ назвали причину задержания руководства Всероссийского общества глухих

"Ъ": руководство Всероссийского общества глухих подозревают в краже активов

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Руководство Всероссийского общества глухих задержали из-за подозрений в хищении активов организации, сообщает "Коммерсантъ".
«

"По версии следствия, избавляясь от якобы непрофильных активов, сообщники продали несколько принадлежавших ВОГ зданий по заведомо заниженной цене. На данный момент нанесенный фигурантами ущерб оценивается в 211 миллионов рублей", — говорится в материале.

Как указали журналисты, махинации с принадлежащей компании недвижимостью зафиксировали в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске, Омске и Калининградской области.
Накануне на сайте Всероссийского общества глухих появилась информация о задержании представителей руководства организации, включая президента Станислава Иванова.
Общество добавило, что работает в штатном режиме и в ближайшее время проведет пресс-конференцию по поводу происходящего.
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ПроисшествияВологдаКазаньЛипецкСтанислав ИвановВсероссийское общество глухих
 
 
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