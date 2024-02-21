https://ria.ru/20240221/prichina-1928639404.html

СМИ назвали причину задержания руководства Всероссийского общества глухих

СМИ назвали причину задержания руководства Всероссийского общества глухих - РИА Новости, 21.02.2024

СМИ назвали причину задержания руководства Всероссийского общества глухих

Руководство Всероссийского общества глухих задержали из-за подозрений в хищении активов организации, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T08:51

2024-02-21T08:51

2024-02-21T08:51

происшествия

вологда

казань

липецк

станислав иванов

всероссийское общество глухих

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Руководство Всероссийского общества глухих задержали из-за подозрений в хищении активов организации, сообщает "Коммерсантъ"."По версии следствия, избавляясь от якобы непрофильных активов, сообщники продали несколько принадлежавших ВОГ зданий по заведомо заниженной цене. На данный момент нанесенный фигурантами ущерб оценивается в 211 миллионов рублей", — говорится в материале.Как указали журналисты, махинации с принадлежащей компании недвижимостью зафиксировали в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске, Омске и Калининградской области.Накануне на сайте Всероссийского общества глухих появилась информация о задержании представителей руководства организации, включая президента Станислава Иванова.Общество добавило, что работает в штатном режиме и в ближайшее время проведет пресс-конференцию по поводу происходящего.

https://ria.ru/20240220/bazanov-1928527120.html

вологда

казань

липецк

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происшествия, вологда, казань, липецк, станислав иванов, всероссийское общество глухих