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СМИ назвали причину задержания руководства Всероссийского общества глухих
СМИ назвали причину задержания руководства Всероссийского общества глухих - РИА Новости, 21.02.2024
СМИ назвали причину задержания руководства Всероссийского общества глухих
Руководство Всероссийского общества глухих задержали из-за подозрений в хищении активов организации, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T08:51
2024-02-21T08:51
2024-02-21T08:51
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вологда
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липецк
станислав иванов
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Руководство Всероссийского общества глухих задержали из-за подозрений в хищении активов организации, сообщает "Коммерсантъ"."По версии следствия, избавляясь от якобы непрофильных активов, сообщники продали несколько принадлежавших ВОГ зданий по заведомо заниженной цене. На данный момент нанесенный фигурантами ущерб оценивается в 211 миллионов рублей", — говорится в материале.Как указали журналисты, махинации с принадлежащей компании недвижимостью зафиксировали в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске, Омске и Калининградской области.Накануне на сайте Всероссийского общества глухих появилась информация о задержании представителей руководства организации, включая президента Станислава Иванова.Общество добавило, что работает в штатном режиме и в ближайшее время проведет пресс-конференцию по поводу происходящего.
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происшествия, вологда, казань, липецк, станислав иванов, всероссийское общество глухих
Происшествия, Вологда, Казань, Липецк, Станислав Иванов, Всероссийское общество глухих
СМИ назвали причину задержания руководства Всероссийского общества глухих
"Ъ": руководство Всероссийского общества глухих подозревают в краже активов