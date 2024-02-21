https://ria.ru/20240221/prazdnik-1928676012.html
Путин поздравил военнослужащих ВКС с грядущим Днем защитника Отечества
Путин поздравил военнослужащих ВКС с грядущим Днем защитника Отечества - РИА Новости, 21.02.2024
Путин поздравил военнослужащих ВКС с грядущим Днем защитника Отечества
Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих Воздушно-космических сил (ВКС) РФ с предстоящим Днем защитника Отечества. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T11:38
2024-02-21T11:38
2024-02-21T11:41
общество
россия
воздушно-космические силы россии
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:38:3070:1765_1920x0_80_0_0_5a8cc94038e253db0d2d09b61c53d704.jpg
АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих Воздушно-космических сил (ВКС) РФ с предстоящим Днем защитника Отечества."Наша встреча проходит в преддверии Дня защитника Отечества. Прежде всего хочу поздравить вас с этим праздником, который, безусловно, давно уже стал народным", - сказал глава государства на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС.
https://ria.ru/20240216/vykhodnye-1927780489.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5858da8baa2557677f225c5f45849cd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, воздушно-космические силы россии, владимир путин
Общество, Россия, Воздушно-космические силы России, Владимир Путин
Путин поздравил военнослужащих ВКС с грядущим Днем защитника Отечества
Путин: День защитника Отечества уже стал народным праздником
АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих Воздушно-космических сил (ВКС) РФ с предстоящим Днем защитника Отечества.
"Наша встреча проходит в преддверии Дня защитника Отечества. Прежде всего хочу поздравить вас с этим праздником, который, безусловно, давно уже стал народным", - сказал глава государства на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС.
Россиян ожидают длинные выходные на День защитника Отечества