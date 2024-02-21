https://ria.ru/20240221/prazdnik-1928676012.html

Путин поздравил военнослужащих ВКС с грядущим Днем защитника Отечества

Путин поздравил военнослужащих ВКС с грядущим Днем защитника Отечества - РИА Новости, 21.02.2024

Путин поздравил военнослужащих ВКС с грядущим Днем защитника Отечества

Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих Воздушно-космических сил (ВКС) РФ с предстоящим Днем защитника Отечества. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T11:38

2024-02-21T11:38

2024-02-21T11:41

общество

россия

воздушно-космические силы россии

владимир путин

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АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих Воздушно-космических сил (ВКС) РФ с предстоящим Днем защитника Отечества."Наша встреча проходит в преддверии Дня защитника Отечества. Прежде всего хочу поздравить вас с этим праздником, который, безусловно, давно уже стал народным", - сказал глава государства на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС.

https://ria.ru/20240216/vykhodnye-1927780489.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, россия, воздушно-космические силы россии, владимир путин