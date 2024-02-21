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Путин поздравил военнослужащих ВКС с грядущим Днем защитника Отечества - РИА Новости, 21.02.2024
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11:38 21.02.2024 (обновлено: 11:41 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/prazdnik-1928676012.html
Путин поздравил военнослужащих ВКС с грядущим Днем защитника Отечества
Путин поздравил военнослужащих ВКС с грядущим Днем защитника Отечества - РИА Новости, 21.02.2024
Путин поздравил военнослужащих ВКС с грядущим Днем защитника Отечества
Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих Воздушно-космических сил (ВКС) РФ с предстоящим Днем защитника Отечества. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T11:38
2024-02-21T11:41
общество
россия
воздушно-космические силы россии
владимир путин
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АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих Воздушно-космических сил (ВКС) РФ с предстоящим Днем защитника Отечества."Наша встреча проходит в преддверии Дня защитника Отечества. Прежде всего хочу поздравить вас с этим праздником, который, безусловно, давно уже стал народным", - сказал глава государства на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС.
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общество, россия, воздушно-космические силы россии, владимир путин
Общество, Россия, Воздушно-космические силы России, Владимир Путин
Путин поздравил военнослужащих ВКС с грядущим Днем защитника Отечества

Путин: День защитника Отечества уже стал народным праздником

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих Воздушно-космических сил (ВКС) РФ с предстоящим Днем защитника Отечества.
"Наша встреча проходит в преддверии Дня защитника Отечества. Прежде всего хочу поздравить вас с этим праздником, который, безусловно, давно уже стал народным", - сказал глава государства на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС.
Праздничное украшение ко Дню защитника Отечества в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Россиян ожидают длинные выходные на День защитника Отечества
16 февраля, 13:31
 
ОбществоРоссияВоздушно-космические силы РоссииВладимир Путин
 
 
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