https://ria.ru/20240221/poteri-1928728618.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 21.02.2024

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 75 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, самоходную РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T14:13

2024-02-21T14:13

2024-02-21T14:13

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 75 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку Zuzana словацкого производства и две гаубицы Д-30, сообщило в среду Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 65-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Вербовое и Луговое Запорожской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка Zuzana словацкого производства и две гаубицы Д-30", - говорится в сводке за сутки.

https://ria.ru/20240221/f-16-1928711448.html

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россия, запорожская область, вооруженные силы украины