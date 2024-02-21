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Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 21.02.2024
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 75 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, самоходную РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T14:13
2024-02-21T14:13
2024-02-21T14:13
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 75 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку Zuzana словацкого производства и две гаубицы Д-30, сообщило в среду Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 65-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Вербовое и Луговое Запорожской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка Zuzana словацкого производства и две гаубицы Д-30", - говорится в сводке за сутки.
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 75 военных
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 75 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку Zuzana словацкого производства и две гаубицы Д-30, сообщило в среду Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 65-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Вербовое и Луговое Запорожской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка Zuzana словацкого производства и две гаубицы Д-30", - говорится в сводке за сутки.
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