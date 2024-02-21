Рейтинг@Mail.ru
Словакия уменьшила размер пособия за жилье для украинских беженцев - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/posobie-1928736552.html
Словакия уменьшила размер пособия за жилье для украинских беженцев
Словакия уменьшила размер пособия за жилье для украинских беженцев - РИА Новости, 21.02.2024
Словакия уменьшила размер пособия за жилье для украинских беженцев
Правительство Словакии уменьшила в два раза размер базового пособия, которое используется для расчета компенсации собственникам недвижимости, предоставляющим... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T14:44
2024-02-21T14:44
в мире
словакия
украина
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564368348_0:96:1920:1176_1920x0_80_0_0_827aa3fdead934b1745e901af4cc1067.jpg
БРАТИСЛАВА, 21 фев - РИА Новости. Правительство Словакии уменьшила в два раза размер базового пособия, которое используется для расчета компенсации собственникам недвижимости, предоставляющим жилье беженцам с Украины старше 15 лет, следует из документа, одобренного словацким кабмином в среду. Период, на который рассчитаны данные пособия в Словакии, истекает 31 марта 2024 года. "Целью предложенного постановления является корректировка сумм, которые выплачиваются за размещение беженцев", - говорится в документе правительства Словакии. Ранее физические лица, которые предоставляют жилье беженцам с Украины, могли получить компенсацию: 10 евро за сутки проживания лица, достигшего 15-летнего возраста, 5 евро за сутки проживания лица в возрасте до 15 лет. Теперь же эти две категории уравнены: размер пособия за предоставление жилья как взрослым, так и детям, будет составлять 5 евро за ночь. "Желательно, чтобы беженцы, которые хотят остаться в Словакии, имели мотивацию включиться в обычную жизнь и принимать участие в обеспечении основных жизненных потребностей из собственных источников", - говорится в документах правительства Словакии. В этой связи также в два раза уменьшены максимальные выплаты, которые ранее мог получить собственник недвижимости, который предоставляет жилье беженцам с Украины. Если ранее за предоставление беженцам жилья с одной жилой комнатой собственник мог получить максимум 710 евро за месяц, то теперь эта сумма составляет 390 евро. За жилье с двумя жилыми комнатами максимальная выплата за месяц снижена с 1080 евро до 540 евро, за жилье с тремя жилыми комнатами - с 1430 евро до 720 евро, за жилье с четырьмя жилыми комнатами - с 1790 евро до 900 евро.
https://ria.ru/20240220/bezhentsy-1928462423.html
https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html
https://ria.ru/20240125/bezhentsy-1923527885.html
словакия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564368348_113:0:1808:1271_1920x0_80_0_0_116c74cf8825476da772520d63298fd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, украина, жилье
В мире, Словакия, Украина, Жилье
Словакия уменьшила размер пособия за жилье для украинских беженцев

Словакия в два раза уменьшила размер базового пособия для беженцев с Украины

© Pixabay / Pixabay / danielavaskovaВид на Братиславу
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Pixabay / Pixabay / danielavaskova
Вид на Братиславу. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 21 фев - РИА Новости. Правительство Словакии уменьшила в два раза размер базового пособия, которое используется для расчета компенсации собственникам недвижимости, предоставляющим жилье беженцам с Украины старше 15 лет, следует из документа, одобренного словацким кабмином в среду.
Период, на который рассчитаны данные пособия в Словакии, истекает 31 марта 2024 года.
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
В ООН заявили, что Киев имеет право возвращать беженцев призывного возраста
20 февраля, 14:00
«
"Целью предложенного постановления является корректировка сумм, которые выплачиваются за размещение беженцев", - говорится в документе правительства Словакии.
Ранее физические лица, которые предоставляют жилье беженцам с Украины, могли получить компенсацию: 10 евро за сутки проживания лица, достигшего 15-летнего возраста, 5 евро за сутки проживания лица в возрасте до 15 лет. Теперь же эти две категории уравнены: размер пособия за предоставление жилья как взрослым, так и детям, будет составлять 5 евро за ночь.
Украинские беженцы, живущие в Греции, на демонстрации в Салониках - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Европа задумалась, как вытолкать украинских беженцев на фронт
9 февраля, 08:00
"Желательно, чтобы беженцы, которые хотят остаться в Словакии, имели мотивацию включиться в обычную жизнь и принимать участие в обеспечении основных жизненных потребностей из собственных источников", - говорится в документах правительства Словакии.
В этой связи также в два раза уменьшены максимальные выплаты, которые ранее мог получить собственник недвижимости, который предоставляет жилье беженцам с Украины. Если ранее за предоставление беженцам жилья с одной жилой комнатой собственник мог получить максимум 710 евро за месяц, то теперь эта сумма составляет 390 евро. За жилье с двумя жилыми комнатами максимальная выплата за месяц снижена с 1080 евро до 540 евро, за жилье с тремя жилыми комнатами - с 1430 евро до 720 евро, за жилье с четырьмя жилыми комнатами - с 1790 евро до 900 евро.
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
В ЕС обсудят судьбу украинских беженцев после окончания временной защиты
25 января, 22:09
 
В миреСловакияУкраинаЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала