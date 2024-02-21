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Словакия уменьшила размер пособия за жилье для украинских беженцев

Словакия уменьшила размер пособия за жилье для украинских беженцев - РИА Новости, 21.02.2024

Словакия уменьшила размер пособия за жилье для украинских беженцев

Правительство Словакии уменьшила в два раза размер базового пособия, которое используется для расчета компенсации собственникам недвижимости, предоставляющим... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T14:44

2024-02-21T14:44

2024-02-21T14:44

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БРАТИСЛАВА, 21 фев - РИА Новости. Правительство Словакии уменьшила в два раза размер базового пособия, которое используется для расчета компенсации собственникам недвижимости, предоставляющим жилье беженцам с Украины старше 15 лет, следует из документа, одобренного словацким кабмином в среду. Период, на который рассчитаны данные пособия в Словакии, истекает 31 марта 2024 года. "Целью предложенного постановления является корректировка сумм, которые выплачиваются за размещение беженцев", - говорится в документе правительства Словакии. Ранее физические лица, которые предоставляют жилье беженцам с Украины, могли получить компенсацию: 10 евро за сутки проживания лица, достигшего 15-летнего возраста, 5 евро за сутки проживания лица в возрасте до 15 лет. Теперь же эти две категории уравнены: размер пособия за предоставление жилья как взрослым, так и детям, будет составлять 5 евро за ночь. "Желательно, чтобы беженцы, которые хотят остаться в Словакии, имели мотивацию включиться в обычную жизнь и принимать участие в обеспечении основных жизненных потребностей из собственных источников", - говорится в документах правительства Словакии. В этой связи также в два раза уменьшены максимальные выплаты, которые ранее мог получить собственник недвижимости, который предоставляет жилье беженцам с Украины. Если ранее за предоставление беженцам жилья с одной жилой комнатой собственник мог получить максимум 710 евро за месяц, то теперь эта сумма составляет 390 евро. За жилье с двумя жилыми комнатами максимальная выплата за месяц снижена с 1080 евро до 540 евро, за жилье с тремя жилыми комнатами - с 1430 евро до 720 евро, за жилье с четырьмя жилыми комнатами - с 1790 евро до 900 евро.

https://ria.ru/20240220/bezhentsy-1928462423.html

https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html

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в мире, словакия, украина, жилье