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Послание Путина начнется в полдень 29 февраля, сообщил источник

Послание Путина начнется в полдень 29 февраля, сообщил источник - РИА Новости, 21.02.2024

Послание Путина начнется в полдень 29 февраля, сообщил источник

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоится 29 февраля в полдень в Гостином дворе, сообщил источник в парламенте РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T13:49

2024-02-21T13:49

2024-02-21T14:59

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоится 29 февраля в полдень в Гостином дворе, сообщил источник в парламенте РИА Новости.Путин 29 февраля обратится к Федеральному собранию РФ с ежегодным посланием, ранее сообщила пресс-служба Кремля."Послание (состоится) в 12.00 мск в Гостином дворе", - сказал собеседник агентства.По его словам, законодатели накануне будут сдавать ПЦР-тесты.Другой источник РИА Новости в парламенте уточнил, что депутаты и сенаторы отправятся на послание президента централизованно - в 10:30 мск.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, политика