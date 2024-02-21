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Послание Путина начнется в полдень 29 февраля, сообщил источник - РИА Новости, 21.02.2024
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13:49 21.02.2024 (обновлено: 14:59 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/poslanie-1928720276.html
Послание Путина начнется в полдень 29 февраля, сообщил источник
Послание Путина начнется в полдень 29 февраля, сообщил источник - РИА Новости, 21.02.2024
Послание Путина начнется в полдень 29 февраля, сообщил источник
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоится 29 февраля в полдень в Гостином дворе, сообщил источник в парламенте РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T13:49
2024-02-21T14:59
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоится 29 февраля в полдень в Гостином дворе, сообщил источник в парламенте РИА Новости.Путин 29 февраля обратится к Федеральному собранию РФ с ежегодным посланием, ранее сообщила пресс-служба Кремля."Послание (состоится) в 12.00 мск в Гостином дворе", - сказал собеседник агентства.По его словам, законодатели накануне будут сдавать ПЦР-тесты.Другой источник РИА Новости в парламенте уточнил, что депутаты и сенаторы отправятся на послание президента централизованно - в 10:30 мск.
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владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
Послание Путина начнется в полдень 29 февраля, сообщил источник

Послание Путина начнется в полдень 29 февраля в Гостином дворе

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоится 29 февраля в полдень в Гостином дворе, сообщил источник в парламенте РИА Новости.
Путин 29 февраля обратится к Федеральному собранию РФ с ежегодным посланием, ранее сообщила пресс-служба Кремля.
"Послание (состоится) в 12.00 мск в Гостином дворе", - сказал собеседник агентства.
По его словам, законодатели накануне будут сдавать ПЦР-тесты.
Другой источник РИА Новости в парламенте уточнил, что депутаты и сенаторы отправятся на послание президента централизованно - в 10:30 мск.
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Песков рассказал о подготовке Путина к посланию Федеральному собранию
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