https://ria.ru/20240221/pomosch-1928752004.html

Бойцам в зоне СВО передали мотосани из Кировской области

Бойцам в зоне СВО передали мотосани из Кировской области - РИА Новости, 21.02.2024

Бойцам в зоне СВО передали мотосани из Кировской области

Парк техники бойцов из Кировской области пополнился двумя мотосанями, переданными в зону специальной военной операции предпринимателями, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T15:33

2024-02-21T15:33

2024-02-21T15:33

надежные люди

кировская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Парк техники бойцов из Кировской области пополнился двумя мотосанями, переданными в зону специальной военной операции предпринимателями, сообщает пресс-служба правительства региона. Очередная партия гуманитарного груза передана на передовую советником губернатора по вопросам взаимодействия с военнослужащими Александром Будником. "Передали нашим бойцам ПВО двое мотосаней для буксировки груза и оружия. Техника приобретена за счет средств неравнодушных предпринимателей. Вместе с техникой передали и другую необходимую на передовой помощь: инструменты, спецодежду и другие вещи", — приводятся в сообщении слова советника губернатора. Ранее глава региона обратился к сотрудникам всех региональных органов исполнительной власти региона и подведомственных учреждений с просьбой оказать финансовую помощь в размере дневного заработка благотворительному фонду "За Вятку" для обеспечения заявок воинских частей, где проходят службу военнослужащие из Кировской области.

https://ria.ru/20240221/avtomobil-1928747717.html

https://ria.ru/20240221/svo-1928680659.html

кировская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кировская область