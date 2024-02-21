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Бойцам в зоне СВО передали мотосани из Кировской области - РИА Новости, 21.02.2024
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15:33 21.02.2024
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Бойцам в зоне СВО передали мотосани из Кировской области
Бойцам в зоне СВО передали мотосани из Кировской области - РИА Новости, 21.02.2024
Бойцам в зоне СВО передали мотосани из Кировской области
Парк техники бойцов из Кировской области пополнился двумя мотосанями, переданными в зону специальной военной операции предпринимателями, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T15:33
2024-02-21T15:33
надежные люди
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Парк техники бойцов из Кировской области пополнился двумя мотосанями, переданными в зону специальной военной операции предпринимателями, сообщает пресс-служба правительства региона. Очередная партия гуманитарного груза передана на передовую советником губернатора по вопросам взаимодействия с военнослужащими Александром Будником. "Передали нашим бойцам ПВО двое мотосаней для буксировки груза и оружия. Техника приобретена за счет средств неравнодушных предпринимателей. Вместе с техникой передали и другую необходимую на передовой помощь: инструменты, спецодежду и другие вещи", — приводятся в сообщении слова советника губернатора. Ранее глава региона обратился к сотрудникам всех региональных органов исполнительной власти региона и подведомственных учреждений с просьбой оказать финансовую помощь в размере дневного заработка благотворительному фонду "За Вятку" для обеспечения заявок воинских частей, где проходят службу военнослужащие из Кировской области.
https://ria.ru/20240221/avtomobil-1928747717.html
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Дарья Буймова
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кировская область
Надежные люди, Кировская область
Бойцам в зоне СВО передали мотосани из Кировской области

Парк техники бойцов СВО из Кировской области пополнился двумя мотосанями

© Фото : пресс-служба правительства Кировской областиМотосани передали бойцам СВО из Кировской области
Мотосани передали бойцам СВО из Кировской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : пресс-служба правительства Кировской области
Мотосани передали бойцам СВО из Кировской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Парк техники бойцов из Кировской области пополнился двумя мотосанями, переданными в зону специальной военной операции предпринимателями, сообщает пресс-служба правительства региона.
Очередная партия гуманитарного груза передана на передовую советником губернатора по вопросам взаимодействия с военнослужащими Александром Будником.
Волонтеры Калининградской области передали бойцам СВО автомобиль - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Волонтеры Калининградской области передали бойцам СВО автомобиль
Вчера, 15:19
"Передали нашим бойцам ПВО двое мотосаней для буксировки груза и оружия. Техника приобретена за счет средств неравнодушных предпринимателей. Вместе с техникой передали и другую необходимую на передовой помощь: инструменты, спецодежду и другие вещи", — приводятся в сообщении слова советника губернатора.
Ранее глава региона обратился к сотрудникам всех региональных органов исполнительной власти региона и подведомственных учреждений с просьбой оказать финансовую помощь в размере дневного заработка благотворительному фонду "За Вятку" для обеспечения заявок воинских частей, где проходят службу военнослужащие из Кировской области.
Саша Сорокин из Магнитогорска передал в зону СВО мягкую игрушку лисенка как талисман победы - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Мальчик из челябинского Магнитогорска передал бойцам СВО талисман победы
Вчера, 11:51
 
Надежные людиКировская область
 
 
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