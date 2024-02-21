https://ria.ru/20240221/pomosch-1928652558.html

Красноярские военнослужащие в зоне СВО получили гуманитарную помощь

Красноярские военнослужащие в зоне СВО получили гуманитарную помощь - РИА Новости, 21.02.2024

Красноярские военнослужащие в зоне СВО получили гуманитарную помощь

Военнослужащие в зоне специальной военной операции из Красноярского края в преддверии Дня защитника Отчества получили от земляков 65 коробок с гуманитарной... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T09:58

2024-02-21T09:58

2024-02-21T09:58

надежные люди

красноярский край

свердловск

луганская народная республика

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КРАСНОЯРСК, 21 фев – РИА Новости. Военнослужащие в зоне специальной военной операции из Красноярского края в преддверии Дня защитника Отчества получили от земляков 65 коробок с гуманитарной помощью, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края. "В преддверии Дня защитника Отечества в Свердловске Луганской народной республики военнослужащим из Красноярского края передали 65 коробок гуманитарной помощи от жителей, общественных организаций и правительства региона. В них самое необходимое – мультикоптеры, очки ночного видения, зарядные устройства, аккумуляторы", - говорится в сообщении. Бойцы поблагодарили земляков за помощь и неравнодушие. "Передаем привет всем жителям края и Красноярска, огромное спасибо за помощь, в первую очередь благодарим всех женщин, которые шьют нам сети. Люди этим горят, это их потраченное время, значит, люди об этом думают. Конечно, радостно, это поднимает наш боевой дух. Чувствуется, что мы как одна семья, всё очень бережем", - приводятся в релизе слова бойцов. В пресс-службе отмечают, что с начала проведения специальной военной операции жители региона активно помогают землякам, которые служат на передовой. Волонтеры работают во всех муниципалитетах региона, формируя гуманитарные грузы.

https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928495430.html

https://ria.ru/20240219/svo-1928223501.html

красноярский край

свердловск

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

красноярский край, свердловск, луганская народная республика