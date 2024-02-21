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Жители Авдеевки помогли эвакуировать раненого российского солдата - РИА Новости, 21.02.2024
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06:03 21.02.2024 (обновлено: 10:14 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/pomosch-1928628509.html
Жители Авдеевки помогли эвакуировать раненого российского солдата
Жители Авдеевки помогли эвакуировать раненого российского солдата - РИА Новости, 21.02.2024
Жители Авдеевки помогли эвакуировать раненого российского солдата
Двое жителей Авдеевки Юрий Филипко и его сосед Максим Чмырь сообщили РИА Новости, что помогли эвакуировать раненого российского солдата. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T06:03
2024-02-21T10:14
специальная военная операция на украине
россия
авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Двое жителей Авдеевки Юрий Филипко и его сосед Максим Чмырь сообщили РИА Новости, что помогли эвакуировать раненого российского солдата. "Зашли военные. "Можно посмотреть?", "ВСУшников нема? – Нема". Когда видели последний раз, я сказал, что за сутки до этого видел, бежали по улицам, дали по окнам автоматную очередь. Сказали, собирайтесь, женщин и детей вывести не получится, потому что там (надо перелезать) через заборы...", - рассказывает Чмырь. Российские солдаты вывели пережившего инсульт Филипко и инвалида второй группы Чмыря с территории обстреливаемого города в тыл в один из городов ДНР. В группе эвакуационной команды уже находился раненный в ноги боец, и эвакуируемые мирные жители помогали его нести. "К нам пришла группа, которая выносит "двухсотых" и "трехсотых". Мы ребятам помогали нести "трехсотого". Он из России… Говорит, с меня стол, что вы помогали нести", - вспоминает Филипко. По пути группу обстреливали кассетными боеприпасами, рассказывает Чмырь. "Надо было через поле переходить, начали кассетными забрасывать сильно, а помогали ребятам еще из эвакуационной бригады раненного выносить, до утра в дачах разбитых прятались. А утром туман, как раз хорошо нам было, туман сел, беспилотников не было. Через поле вышли в село Веселое", - говорит он. По словам Филипко, эвакуировали на расстояние около 3 километров, а сам путь занял многие часы. "Сказали три с чем-то километра. По дачам, потом через поле, потом очистные сооружения, потом дальше вниз спустились, там военные ребята, попросили (их помочь донести дальше)… Поймите правильно, мне после инсульта, 63 года, плюс нога печет, тяжеловато, согласитесь, возраст", - говорит Филипко. По его словам, он очень рад, что смог вернуться в Россию и при этом сумел помочь бойцу ВС РФ.
https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928623356.html
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россия, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Жители Авдеевки помогли эвакуировать раненого российского солдата

Двое жителей Авдеевки помогли эвакуировать раненого российского солдата

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДействия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке
Действия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Действия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Двое жителей Авдеевки Юрий Филипко и его сосед Максим Чмырь сообщили РИА Новости, что помогли эвакуировать раненого российского солдата.
«
"Зашли военные. "Можно посмотреть?", "ВСУшников нема? – Нема". Когда видели последний раз, я сказал, что за сутки до этого видел, бежали по улицам, дали по окнам автоматную очередь. Сказали, собирайтесь, женщин и детей вывести не получится, потому что там (надо перелезать) через заборы...", - рассказывает Чмырь.
Российские солдаты вывели пережившего инсульт Филипко и инвалида второй группы Чмыря с территории обстреливаемого города в тыл в один из городов ДНР. В группе эвакуационной команды уже находился раненный в ноги боец, и эвакуируемые мирные жители помогали его нести.
"К нам пришла группа, которая выносит "двухсотых" и "трехсотых". Мы ребятам помогали нести "трехсотого". Он из России… Говорит, с меня стол, что вы помогали нести", - вспоминает Филипко.
По пути группу обстреливали кассетными боеприпасами, рассказывает Чмырь.
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"Надо было через поле переходить, начали кассетными забрасывать сильно, а помогали ребятам еще из эвакуационной бригады раненного выносить, до утра в дачах разбитых прятались. А утром туман, как раз хорошо нам было, туман сел, беспилотников не было. Через поле вышли в село Веселое", - говорит он.
По словам Филипко, эвакуировали на расстояние около 3 километров, а сам путь занял многие часы.
"Сказали три с чем-то километра. По дачам, потом через поле, потом очистные сооружения, потом дальше вниз спустились, там военные ребята, попросили (их помочь донести дальше)… Поймите правильно, мне после инсульта, 63 года, плюс нога печет, тяжеловато, согласитесь, возраст", - говорит Филипко.
По его словам, он очень рад, что смог вернуться в Россию и при этом сумел помочь бойцу ВС РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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