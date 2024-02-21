https://ria.ru/20240221/polsha-1928769008.html
МИД Польши обеспокоен использованием пророссийских лозунгов на протестах
МИД Польши обеспокоен использованием пророссийских лозунгов на протестах - РИА Новости, 21.02.2024
МИД Польши обеспокоен использованием пророссийских лозунгов на протестах
Министерство иностранных дел Польши выразило обеспокоенность в связи с использованием протестующими в стране фермерами пророссийских лозунгов. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T16:15
2024-02-21T16:15
2024-02-21T16:28
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ВАРШАВА, 21 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Польши выразило обеспокоенность в связи с использованием протестующими в стране фермерами пророссийских лозунгов. "МИД с большой обеспокоенностью отмечает появление во время последних выступлений аграриев антиукраинских лозунгов и лозунгов, прославляющих Владимира Путина", - написало ведомство на своем официальном сайте. Как считает польский МИД, "действия такого типа в плохом свете выставляют Польшу". "Это также сильно компрометирует и самих организаторов протестов", - сказано в заявлении. "Мы считаем, что это попытка захватить сельскохозяйственное протестное движение со стороны крайних и безответственных группировок, возможно, под влиянием российских агентов. Мы призываем организаторов протестов выявить и устранить из своего движения немногочисленных инициаторов таких и подобных действий", - указал МИД, предупредив, что от этого зависит выполнение требований протестующих. Ранее сообщалось, что протестующие польские фермеры использовали не только антиукраинские и антибрюссельские, но и пророссийские транспаранты. На опубликованном одной из радиостанций фото видно, что на один из тракторов, участвующих в протесте, прикреплен баннер с призывом к президенту РФ Владимиру Путину навести "порядок с Украиной и Брюсселем и нашими правящими", а также флаг Советского союза. 9 февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240221/polsha-1928760824.html
https://ria.ru/20240220/protest-1928598404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир путин, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), польша, россия
В мире, Украина, Владимир Путин, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Польша, Россия
МИД Польши обеспокоен использованием пророссийских лозунгов на протестах
МИД Польши обеспокоен появлением пророссийских лозунгов на протестах фермеров
ВАРШАВА, 21 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Польши выразило обеспокоенность в связи с использованием протестующими в стране фермерами пророссийских лозунгов.
"МИД с большой обеспокоенностью отмечает появление во время последних выступлений аграриев антиукраинских лозунгов и лозунгов, прославляющих Владимира Путина
", - написало ведомство на своем официальном сайте.
Польскому фермеру может грозить срок за флаг СССР
Как считает польский МИД, "действия такого типа в плохом свете выставляют Польшу". "Это также сильно компрометирует и самих организаторов протестов", - сказано в заявлении.
"Мы считаем, что это попытка захватить сельскохозяйственное протестное движение со стороны крайних и безответственных группировок, возможно, под влиянием российских агентов. Мы призываем организаторов протестов выявить и устранить из своего движения немногочисленных инициаторов таких и подобных действий", - указал МИД, предупредив, что от этого зависит выполнение требований протестующих.
Ранее сообщалось, что протестующие польские фермеры использовали не только антиукраинские и антибрюссельские, но и пророссийские транспаранты. На опубликованном одной из радиостанций фото видно, что на один из тракторов, участвующих в протесте, прикреплен баннер с призывом к президенту РФ
Владимиру Путину навести "порядок с Украиной
и Брюсселем
и нашими правящими", а также флаг Советского союза.
9 февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС
, но обязала Киев
ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Польские фермеры использовали пророссийские плакаты у границы с Украиной