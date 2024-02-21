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Польскому фермеру может грозить срок за флаг СССР - РИА Новости, 21.02.2024
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15:56 21.02.2024 (обновлено: 16:02 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/polsha-1928760824.html
Польскому фермеру может грозить срок за флаг СССР
Польскому фермеру может грозить срок за флаг СССР - РИА Новости, 21.02.2024
Польскому фермеру может грозить срок за флаг СССР
Польскому фермеру, прикрепившему на свой трактор пророссийский плакат и флаг Советского союза, может грозить до трех лет лишения свободы, сообщает издание Onet. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T15:56
2024-02-21T16:02
евросоюз
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ВАРШАВА, 21 фев – РИА Новости. Польскому фермеру, прикрепившему на свой трактор пророссийский плакат и флаг Советского союза, может грозить до трех лет лишения свободы, сообщает издание Onet. Ранее сообщалось, что протестующие польские фермеры использовали не только антиукраинские и антибрюссельские, но и пророссийские транспаранты. На опубликованном одной из радиостанций фото видно, что на один из тракторов, участвующих в протесте, прикреплен баннер с призывом к президенту РФ Владимиру Путину навести "порядок с Украиной и Брюсселем и нашими правящими", а также флаг Советского союза. "Предварительно действия фермера квалифицируются как преступление по статье 256 УК Польши. Согласно этому положению, тот, кто публично пропагандирует нацистскую, коммунистическую, фашистскую или другую тоталитарную систему или разжигает ненависть на фоне национальных, этнических, расовых, религиозных различий, наказывается лишением свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении. Со ссылкой на прокуратуру уточняется, что мужчина, ехавший на своем тракторе в ходе протеста фермеров, был остановлен для дорожного контроля. "Была установлена его личность. Не было никаких оснований задерживать его процессуально. Все материалы были переданы в прокуратуру", - говорится в сообщении. 9 февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну. В ходе освобождения Польши от нацизма в 1944-1945 годах Красная армия потеряла погибшими более 600 тысяч человек. Советские военные оказали огромную помощь и в послевоенном восстановлении Польши. В одной только Варшаве были разминированы десятки тысяч мин, восстановлены мосты и дороги. Населению безвозмездно передавались продукты, уголь, керосин. При этом советские военные не вмешивались во внутренний уклад жизни поляков. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления из Варшавы о том, что СССР не освобождал Польшу от фашистов, назвал это чудовищной ложью и попыткой оболванить молодое поколение поляков.
https://ria.ru/20240220/polsha-1928457947.html
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евросоюз, всемирная торговая организация (вто), дмитрий песков, владимир путин, украина, польша, россия, в мире
Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Украина, Польша, Россия, В мире
Польскому фермеру может грозить срок за флаг СССР

Польскому фермеру может грозить до трех лет тюрьмы за пророссийский плакат

© РИА НовостиПротестующие польские фермеры
Протестующие польские фермеры
© РИА Новости
Протестующие польские фермеры. Архивное фото
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ВАРШАВА, 21 фев – РИА Новости. Польскому фермеру, прикрепившему на свой трактор пророссийский плакат и флаг Советского союза, может грозить до трех лет лишения свободы, сообщает издание Onet.
Ранее сообщалось, что протестующие польские фермеры использовали не только антиукраинские и антибрюссельские, но и пророссийские транспаранты. На опубликованном одной из радиостанций фото видно, что на один из тракторов, участвующих в протесте, прикреплен баннер с призывом к президенту РФ Владимиру Путину навести "порядок с Украиной и Брюсселем и нашими правящими", а также флаг Советского союза.
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"Предварительно действия фермера квалифицируются как преступление по статье 256 УК Польши. Согласно этому положению, тот, кто публично пропагандирует нацистскую, коммунистическую, фашистскую или другую тоталитарную систему или разжигает ненависть на фоне национальных, этнических, расовых, религиозных различий, наказывается лишением свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении.
Со ссылкой на прокуратуру уточняется, что мужчина, ехавший на своем тракторе в ходе протеста фермеров, был остановлен для дорожного контроля.
"Была установлена его личность. Не было никаких оснований задерживать его процессуально. Все материалы были переданы в прокуратуру", - говорится в сообщении.
9 февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
В ходе освобождения Польши от нацизма в 1944-1945 годах Красная армия потеряла погибшими более 600 тысяч человек. Советские военные оказали огромную помощь и в послевоенном восстановлении Польши. В одной только Варшаве были разминированы десятки тысяч мин, восстановлены мосты и дороги. Населению безвозмездно передавались продукты, уголь, керосин. При этом советские военные не вмешивались во внутренний уклад жизни поляков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления из Варшавы о том, что СССР не освобождал Польшу от фашистов, назвал это чудовищной ложью и попыткой оболванить молодое поколение поляков.
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ЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)Дмитрий ПесковВладимир ПутинУкраинаПольшаРоссияВ мире
 
 
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