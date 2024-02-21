https://ria.ru/20240221/polsha-1928705933.html
Минобороны Польши призвало к режиму готовности к непосредственной угрозе
Минобороны Польши призвало к режиму готовности к непосредственной угрозе - РИА Новости, 21.02.2024
Минобороны Польши призвало к режиму готовности к непосредственной угрозе
Польша должна ориентироваться в своей оборонной политике на готовность к непосредственной угрозе, заявил порталу wp.pl вице-премьер, министр обороны страны... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T13:07
2024-02-21T13:07
2024-02-21T13:07
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ВАРШАВА, 21 фев - РИА Новости. Польша должна ориентироваться в своей оборонной политике на готовность к непосредственной угрозе, заявил порталу wp.pl вице-премьер, министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. "Мы должны переориентироваться на, я бы сказал, состояние непосредственной угрозы, то есть ускорение производства и расширение возможностей производства", - сказал он, отвечая на вопрос о том, нужно ли Польше переходить на военную экономику. По словам министра, сейчас польские военно-промышленные возможности еще не запущены. "В Европе, за исключением почтенной Норвегии, мы по-прежнему живем в условиях мира. Нужна хотя бы частичная мобилизация экономики", - отметил он. "Я считаю, что это очень важный вопрос - разбудить промышленность и перевести ее в режим прямой угрозы, а не мира и спокойствия, поэтому режим вооружений во всей Европе должен быть переключен на производство боеприпасов, на производство комплектующих и производство, которое может быть в данный момент чем-то полезно", - добавил министр. По его словам, Россия перевела свою экономику "на военные рельсы". Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу. Между тем в последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240207/kaliningrad-1925823643.html
https://ria.ru/20231206/zapad-1913983101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, польша, в мире, нато
Россия, Польша, В мире, НАТО
Минобороны Польши призвало к режиму готовности к непосредственной угрозе
Минобороны Польши призвало ориентироваться на готовность к прямой угрозе стране
ВАРШАВА, 21 фев - РИА Новости. Польша должна ориентироваться в своей оборонной политике на готовность к непосредственной угрозе, заявил порталу wp.pl вице-премьер, министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
"Мы должны переориентироваться на, я бы сказал, состояние непосредственной угрозы, то есть ускорение производства и расширение возможностей производства", - сказал он, отвечая на вопрос о том, нужно ли Польше переходить на военную экономику.
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По словам министра, сейчас польские военно-промышленные возможности еще не запущены. "В Европе
, за исключением почтенной Норвегии
, мы по-прежнему живем в условиях мира. Нужна хотя бы частичная мобилизация экономики", - отметил он.
"Я считаю, что это очень важный вопрос - разбудить промышленность и перевести ее в режим прямой угрозы, а не мира и спокойствия, поэтому режим вооружений во всей Европе должен быть переключен на производство боеприпасов, на производство комплектующих и производство, которое может быть в данный момент чем-то полезно", - добавил министр. По его словам, Россия
перевела свою экономику "на военные рельсы".
Президент России Владимир Путин
в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
подробно объяснил, что Москва
не собирается нападать на страны НАТО
. Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной
невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
Между тем в последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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