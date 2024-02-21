Польша пригрозила Украине новыми ограничениями
Польша пригрозила Украине новыми ограничениями в поставках сельхозпродукции
© РИА НовостиПротестующие польские фермеры перегораживают дорогу на границе с Украиной. Кадр видео
© РИА Новости
Протестующие польские фермеры перегораживают дорогу на границе с Украиной. Кадр видео. Архивное фото
ВАРШАВА, 21 фев — РИА Новости. Польша может ввести новые ограничения против Украины, пригрозил заместитель министра сельского хозяйства и развития села страны Михал Колодзейчак в эфире телеканала Polsat.
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"Мяч на стороне Украины. Либо вы договоритесь с Польшей, либо нам придется ввести новые ограничения на ввоз украинских товаров", — заявил он.
Колодзейчак сообщил, что в ближайшее время глава аграрного ведомства Чеслав Секерский проведет переговоры со своим украинским коллегой Николаем Сольским.
Сейчас в Польшу запрещен ввоз с Украины четырех видов зерна — пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса.
Во вторник польские фермеры, выступая против ввоза украинской сельхозпродукции и климатической политики Евросоюза, полностью заблокировали пункты пропуска на границе с соседней страной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, но это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести контроль за экспортом.
После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.