https://ria.ru/20240221/polsha-1928658323.html

Польша пригрозила Украине новыми ограничениями

Польша пригрозила Украине новыми ограничениями - РИА Новости, 21.02.2024

Польша пригрозила Украине новыми ограничениями

Польша может ввести новые ограничения против Украины, пригрозил заместитель министра сельского хозяйства и развития села страны Михал Колодзейчак в эфире... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T10:25

2024-02-21T10:25

2024-02-21T11:10

украина

польша

киев

всемирная торговая организация (вто)

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928497731_0:1:1268:714_1920x0_80_0_0_4ed122c827809d61969a2f75f3df4e66.jpg

ВАРШАВА, 21 фев — РИА Новости. Польша может ввести новые ограничения против Украины, пригрозил заместитель министра сельского хозяйства и развития села страны Михал Колодзейчак в эфире телеканала Polsat. "Мяч на стороне Украины. Либо вы договоритесь с Польшей, либо нам придется ввести новые ограничения на ввоз украинских товаров", — заявил он.Колодзейчак сообщил, что в ближайшее время глава аграрного ведомства Чеслав Секерский проведет переговоры со своим украинским коллегой Николаем Сольским. Сейчас в Польшу запрещен ввоз с Украины четырех видов зерна — пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса. Во вторник польские фермеры, выступая против ввоза украинской сельхозпродукции и климатической политики Евросоюза, полностью заблокировали пункты пропуска на границе с соседней страной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, но это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести контроль за экспортом.После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240217/polsha-1927924500.html

https://ria.ru/20240219/tovary-1928231679.html

украина

польша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, польша, киев, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, в мире