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На Урале проверят сообщение о студентках, которых ставили на колени - РИА Новости, 21.02.2024
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09:26 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/politsiya-1928646941.html
На Урале проверят сообщение о студентках, которых ставили на колени
На Урале проверят сообщение о студентках, которых ставили на колени - РИА Новости, 21.02.2024
На Урале проверят сообщение о студентках, которых ставили на колени
Организована проверка в отношении сотрудника ОВД и по совместительству педагога в Каменске-Уральском по сведениям о жестоком обращении со студентками, сообщил... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T09:26
2024-02-21T09:26
происшествия
каменск-уральский
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Организована проверка в отношении сотрудника ОВД и по совместительству педагога в Каменске-Уральском по сведениям о жестоком обращении со студентками, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По данным местных СМИ, в техникуме торговли и сервиса в Каменске-Уральском преподаватель-полицейский ставил в угол перед всей группой провинившихся студенток, а также шлепал их ремнем. Инцидент был снят на видео. Одна из студенток рассказала о происшествии родителям, которые и написали заявление в полицию. "В полицию Каменска-Уральского 19 февраля поступило заявление гражданки о том, что преподаватель строевой, боевой и тактико-специальной подготовки техникума торговли и сервиса, 1992 года рождения, перед группой студентов угрожал применением насилия в отношении дочери заявительницы. В настоящее время по этому факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Педагог, о котором идет речь, является сотрудником местного ОВД, старшим лейтенантом полиции, работающим по совмещению в свободное от службы время", – сказал агентству Горелых. Он отметил, что при подтверждении вины преподавателя тот понесет наказание в установленном законом порядке.
https://ria.ru/20240220/peterburg-1928416887.html
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происшествия, каменск-уральский, валерий горелых
Происшествия, Каменск-Уральский, Валерий Горелых
На Урале проверят сообщение о студентках, которых ставили на колени

На Урале проверят сообщение о студентках, которых шлепали ремнем

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Организована проверка в отношении сотрудника ОВД и по совместительству педагога в Каменске-Уральском по сведениям о жестоком обращении со студентками, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
По данным местных СМИ, в техникуме торговли и сервиса в Каменске-Уральском преподаватель-полицейский ставил в угол перед всей группой провинившихся студенток, а также шлепал их ремнем. Инцидент был снят на видео.
Одна из студенток рассказала о происшествии родителям, которые и написали заявление в полицию.
«
"В полицию Каменска-Уральского 19 февраля поступило заявление гражданки о том, что преподаватель строевой, боевой и тактико-специальной подготовки техникума торговли и сервиса, 1992 года рождения, перед группой студентов угрожал применением насилия в отношении дочери заявительницы. В настоящее время по этому факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Педагог, о котором идет речь, является сотрудником местного ОВД, старшим лейтенантом полиции, работающим по совмещению в свободное от службы время", – сказал агентству Горелых.
Он отметил, что при подтверждении вины преподавателя тот понесет наказание в установленном законом порядке.
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ПроисшествияКаменск-УральскийВалерий Горелых
 
 
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