https://ria.ru/20240221/politsiya-1928646941.html

На Урале проверят сообщение о студентках, которых ставили на колени

На Урале проверят сообщение о студентках, которых ставили на колени - РИА Новости, 21.02.2024

На Урале проверят сообщение о студентках, которых ставили на колени

Организована проверка в отношении сотрудника ОВД и по совместительству педагога в Каменске-Уральском по сведениям о жестоком обращении со студентками, сообщил... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T09:26

2024-02-21T09:26

2024-02-21T09:26

происшествия

каменск-уральский

валерий горелых

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Организована проверка в отношении сотрудника ОВД и по совместительству педагога в Каменске-Уральском по сведениям о жестоком обращении со студентками, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По данным местных СМИ, в техникуме торговли и сервиса в Каменске-Уральском преподаватель-полицейский ставил в угол перед всей группой провинившихся студенток, а также шлепал их ремнем. Инцидент был снят на видео. Одна из студенток рассказала о происшествии родителям, которые и написали заявление в полицию. "В полицию Каменска-Уральского 19 февраля поступило заявление гражданки о том, что преподаватель строевой, боевой и тактико-специальной подготовки техникума торговли и сервиса, 1992 года рождения, перед группой студентов угрожал применением насилия в отношении дочери заявительницы. В настоящее время по этому факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Педагог, о котором идет речь, является сотрудником местного ОВД, старшим лейтенантом полиции, работающим по совмещению в свободное от службы время", – сказал агентству Горелых. Он отметил, что при подтверждении вины преподавателя тот понесет наказание в установленном законом порядке.

https://ria.ru/20240220/peterburg-1928416887.html

каменск-уральский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, каменск-уральский, валерий горелых