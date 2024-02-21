https://ria.ru/20240221/pogoda-1928705143.html

Эль-Ниньо прекратится в апреле, заявил Вильфанд

Эль-Ниньо прекратится в апреле, заявил Вильфанд - РИА Новости, 21.02.2024

Эль-Ниньо прекратится в апреле, заявил Вильфанд

Явление Эль-Ниньо, которое могло вызвать самое жаркое лето на планете в истории, прекращается в апреле, температуры будут понижаться, во второй половине года с... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T13:06

2024-02-21T13:06

2024-02-21T23:21

тихий океан

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Явление Эль-Ниньо, которое могло вызвать самое жаркое лето на планете в истории, прекращается в апреле, температуры будут понижаться, во второй половине года с большой вероятностью наступит "холодная фаза" океанских течений, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "По всем оценкам, по моделям… Начиная с апреля Эль-Ниньо прекращается. То есть температура воды на востоке Тихого океана начнется понижаться до нормы", — сказал Вильфанд на пресс-конференции. По его словам, расчеты говорят о том, что во втором полугодии 2024-го с вероятностью, превышающей 60 процентов, наступит фаза Ла-Нинья. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на специалистов заявило, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю из-за феномена Эль-Ниньо, для которого характерно аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Эль-Ниньо начался во второй половине 2023-го.

https://ria.ru/20240114/el-nino-1921228665.html

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тихий океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тихий океан, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество