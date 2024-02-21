https://ria.ru/20240221/pogoda-1928683038.html

Москвичам рассказали о погоде на выходные

Москвичам рассказали о погоде на выходные - РИА Новости, 21.02.2024

Москвичам рассказали о погоде на выходные

Погода в праздничные выходные в Москве будет комфортной – тепло и с небольшими осадками, в субботу воздух прогреется до плюс 4 градусов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T12:02

2024-02-21T12:02

2024-02-21T12:17

погода

москва

23 февраля

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Погода в праздничные выходные в Москве будет комфортной – тепло и с небольшими осадками, в субботу воздух прогреется до плюс 4 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."Погоду в выходные праздничные дни будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому будет преобладать облачная погода с прояснениями. Если и будут местами приниматься осадки, то они будут небольшие, слабенькие. Температура воздуха будет повышаться, в ночь на 23 февраля минимальная температура в Москве – минус 1 - плюс 1, дневная температура – до плюс 3 градусов", - рассказала Позднякова.Синоптик отметила, что 24 февраля станет самым теплым днем в эти праздничные выходные, потому что и ночью, и днем температура будет положительная."В Москве ночью минимальная температура – плюс 1 - плюс 3, дневная – плюс 2 - плюс 4, то есть 24 февраля среднесуточная температура будет выше климатической нормы градусов на 7. Такая ситуация у нас обычно бывает во второй половине марта месяца", - рассказала Позднякова.По ее словам, 25 февраля также сохранится облачная погода с прояснениями и небольшими осадками, но станет уже чуть прохладнее, в течение суток в Москве и по области – минус 3 - плюс 2."В принципе для отдыха в выходные дни вполне комфортная погода", - резюмировала метеоролог.

https://ria.ru/20240218/pogoda-1928089038.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, 23 февраля