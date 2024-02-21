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Москвичам рассказали о погоде на выходные - РИА Новости, 21.02.2024
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12:02 21.02.2024 (обновлено: 12:17 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/pogoda-1928683038.html
Москвичам рассказали о погоде на выходные
Москвичам рассказали о погоде на выходные - РИА Новости, 21.02.2024
Москвичам рассказали о погоде на выходные
Погода в праздничные выходные в Москве будет комфортной – тепло и с небольшими осадками, в субботу воздух прогреется до плюс 4 градусов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:02
2024-02-21T12:17
погода
москва
23 февраля
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Погода в праздничные выходные в Москве будет комфортной – тепло и с небольшими осадками, в субботу воздух прогреется до плюс 4 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."Погоду в выходные праздничные дни будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому будет преобладать облачная погода с прояснениями. Если и будут местами приниматься осадки, то они будут небольшие, слабенькие. Температура воздуха будет повышаться, в ночь на 23 февраля минимальная температура в Москве – минус 1 - плюс 1, дневная температура – до плюс 3 градусов", - рассказала Позднякова.Синоптик отметила, что 24 февраля станет самым теплым днем в эти праздничные выходные, потому что и ночью, и днем температура будет положительная."В Москве ночью минимальная температура – плюс 1 - плюс 3, дневная – плюс 2 - плюс 4, то есть 24 февраля среднесуточная температура будет выше климатической нормы градусов на 7. Такая ситуация у нас обычно бывает во второй половине марта месяца", - рассказала Позднякова.По ее словам, 25 февраля также сохранится облачная погода с прояснениями и небольшими осадками, но станет уже чуть прохладнее, в течение суток в Москве и по области – минус 3 - плюс 2."В принципе для отдыха в выходные дни вполне комфортная погода", - резюмировала метеоролог.
https://ria.ru/20240218/pogoda-1928089038.html
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погода, москва, 23 февраля
Погода, Москва, 23 февраля
Москвичам рассказали о погоде на выходные

В Москве в выходные ожидается теплая погода с небольшими осадками

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПраздничное украшение ко Дню защитника Отечества у здания Министерства обороны РФ в Москве
Праздничное украшение ко Дню защитника Отечества у здания Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Праздничное украшение ко Дню защитника Отечества у здания Министерства обороны РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Погода в праздничные выходные в Москве будет комфортной – тепло и с небольшими осадками, в субботу воздух прогреется до плюс 4 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Погоду в выходные праздничные дни будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому будет преобладать облачная погода с прояснениями. Если и будут местами приниматься осадки, то они будут небольшие, слабенькие. Температура воздуха будет повышаться, в ночь на 23 февраля минимальная температура в Москве – минус 1 - плюс 1, дневная температура – до плюс 3 градусов", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что 24 февраля станет самым теплым днем в эти праздничные выходные, потому что и ночью, и днем температура будет положительная.
"В Москве ночью минимальная температура – плюс 1 - плюс 3, дневная – плюс 2 - плюс 4, то есть 24 февраля среднесуточная температура будет выше климатической нормы градусов на 7. Такая ситуация у нас обычно бывает во второй половине марта месяца", - рассказала Позднякова.
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По ее словам, 25 февраля также сохранится облачная погода с прояснениями и небольшими осадками, но станет уже чуть прохладнее, в течение суток в Москве и по области – минус 3 - плюс 2.
"В принципе для отдыха в выходные дни вполне комфортная погода", - резюмировала метеоролог.
 
ПогодаМосква23 февраля
 
 
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