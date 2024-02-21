https://ria.ru/20240221/pogoda-1928683038.html
Москвичам рассказали о погоде на выходные
Москвичам рассказали о погоде на выходные - РИА Новости, 21.02.2024
Москвичам рассказали о погоде на выходные
Погода в праздничные выходные в Москве будет комфортной – тепло и с небольшими осадками, в субботу воздух прогреется до плюс 4 градусов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:02
2024-02-21T12:02
2024-02-21T12:17
погода
москва
23 февраля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853659229_83:243:3293:2048_1920x0_80_0_0_5d33c432871987ffc043814956c3256b.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Погода в праздничные выходные в Москве будет комфортной – тепло и с небольшими осадками, в субботу воздух прогреется до плюс 4 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."Погоду в выходные праздничные дни будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому будет преобладать облачная погода с прояснениями. Если и будут местами приниматься осадки, то они будут небольшие, слабенькие. Температура воздуха будет повышаться, в ночь на 23 февраля минимальная температура в Москве – минус 1 - плюс 1, дневная температура – до плюс 3 градусов", - рассказала Позднякова.Синоптик отметила, что 24 февраля станет самым теплым днем в эти праздничные выходные, потому что и ночью, и днем температура будет положительная."В Москве ночью минимальная температура – плюс 1 - плюс 3, дневная – плюс 2 - плюс 4, то есть 24 февраля среднесуточная температура будет выше климатической нормы градусов на 7. Такая ситуация у нас обычно бывает во второй половине марта месяца", - рассказала Позднякова.По ее словам, 25 февраля также сохранится облачная погода с прояснениями и небольшими осадками, но станет уже чуть прохладнее, в течение суток в Москве и по области – минус 3 - плюс 2."В принципе для отдыха в выходные дни вполне комфортная погода", - резюмировала метеоролог.
https://ria.ru/20240218/pogoda-1928089038.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853659229_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0784a20a50a5b16d86eaa805d6ada94e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, 23 февраля
Погода, Москва, 23 февраля
Москвичам рассказали о погоде на выходные
В Москве в выходные ожидается теплая погода с небольшими осадками
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Погода в праздничные выходные в Москве будет комфортной – тепло и с небольшими осадками, в субботу воздух прогреется до плюс 4 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Погоду в выходные праздничные дни будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому будет преобладать облачная погода с прояснениями. Если и будут местами приниматься осадки, то они будут небольшие, слабенькие. Температура воздуха будет повышаться, в ночь на 23 февраля минимальная температура в Москве – минус 1 - плюс 1, дневная температура – до плюс 3 градусов", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что 24 февраля станет самым теплым днем в эти праздничные выходные, потому что и ночью, и днем температура будет положительная.
"В Москве ночью минимальная температура – плюс 1 - плюс 3, дневная – плюс 2 - плюс 4, то есть 24 февраля среднесуточная температура будет выше климатической нормы градусов на 7. Такая ситуация у нас обычно бывает во второй половине марта месяца", - рассказала Позднякова.
Москвичам посоветовали не ждать раннюю весну
По ее словам, 25 февраля также сохранится облачная погода с прояснениями и небольшими осадками, но станет уже чуть прохладнее, в течение суток в Москве и по области – минус 3 - плюс 2.
"В принципе для отдыха в выходные дни вполне комфортная погода", - резюмировала метеоролог.