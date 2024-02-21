https://ria.ru/20240221/poezd-1928753527.html
"Поезд Победы" прибудет в Сириус к Всемирному фестивалю молодежи
"Поезд Победы" прибудет в Сириус к Всемирному фестивалю молодежи - РИА Новости, 21.02.2024
"Поезд Победы" прибудет в Сириус к Всемирному фестивалю молодежи
"Поезд Победы" с выставкой, посвященной Великой Отечественной войне, прибудет в Сириус к Всемирному фестивалю молодежи, сообщает администрация федеральной... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T15:38
2024-02-21T15:38
2024-02-21T15:38
всемирный фестиваль молодежи — 2024
сочи
федеральная территория "сириус"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823679702_0:100:3288:1950_1920x0_80_0_0_f89200bb48dcefa68df42c59fe7f2c2b.jpg
СИРИУС, 21 фев – РИА Новости. "Поезд Победы" с выставкой, посвященной Великой Отечественной войне, прибудет в Сириус к Всемирному фестивалю молодежи, сообщает администрация федеральной территории. В среду власти Сириуса объявили о том, что подготовка к Всемирному фестивалю молодежи вышла на финишную прямую. Она касается не только организации работы различных городских и правоохранительных служб, объектов размещения и транспорта. Большая работа проводится в сфере культуры. Например, с 20 февраля начали работать уличные художники, которые расписывают городскую инфраструктуру Сочи и Сириуса. В воскресенье на федеральную территорию прибудет "Поезд Победы". Он остановится на станции "Имеретинский курорт" и пробудет там до 7 марта. "Это уникальный состав, в котором размещена выставка, посвященная истории победы нашего народа в Великой Отечественной войне. За пять лет работы интерактивную экспозицию посетили более 800 тысяч человек, а теперь ее смогут увидеть жители "Сириуса", Большого Сочи и участники фестиваля со всего мира", - говорится в сообщении. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи, у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
https://ria.ru/20240221/sirius-1928635614.html
сочи
федеральная территория "сириус"
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всемирный фестиваль молодежи — 2024, сочи, федеральная территория "сириус"
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Сочи, Федеральная территория "Сириус"
"Поезд Победы" прибудет в Сириус к Всемирному фестивалю молодежи
"Поезд Победы" с выставкой прибудет в Сириус к Всемирному фестивалю молодежи
СИРИУС, 21 фев – РИА Новости. "Поезд Победы" с выставкой, посвященной Великой Отечественной войне, прибудет в Сириус к Всемирному фестивалю молодежи, сообщает администрация федеральной территории.
В среду власти Сириуса объявили о том, что подготовка к Всемирному фестивалю молодежи вышла на финишную прямую. Она касается не только организации работы различных городских и правоохранительных служб, объектов размещения и транспорта. Большая работа проводится в сфере культуры. Например, с 20 февраля начали работать уличные художники, которые расписывают городскую инфраструктуру Сочи
и Сириуса. В воскресенье на федеральную территорию прибудет "Поезд Победы". Он остановится на станции "Имеретинский курорт
" и пробудет там до 7 марта.
"Это уникальный состав, в котором размещена выставка, посвященная истории победы нашего народа в Великой Отечественной войне. За пять лет работы интерактивную экспозицию посетили более 800 тысяч человек, а теперь ее смогут увидеть жители "Сириуса", Большого Сочи и участники фестиваля со всего мира", - говорится в сообщении.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина
на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи, у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
Московские волонтеры посетят Всемирный фестиваль молодежи в "Сириусе"