https://ria.ru/20240221/poezd-1928753527.html

"Поезд Победы" прибудет в Сириус к Всемирному фестивалю молодежи

"Поезд Победы" прибудет в Сириус к Всемирному фестивалю молодежи - РИА Новости, 21.02.2024

"Поезд Победы" прибудет в Сириус к Всемирному фестивалю молодежи

"Поезд Победы" с выставкой, посвященной Великой Отечественной войне, прибудет в Сириус к Всемирному фестивалю молодежи, сообщает администрация федеральной... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T15:38

2024-02-21T15:38

2024-02-21T15:38

всемирный фестиваль молодежи — 2024

сочи

федеральная территория "сириус"

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СИРИУС, 21 фев – РИА Новости. "Поезд Победы" с выставкой, посвященной Великой Отечественной войне, прибудет в Сириус к Всемирному фестивалю молодежи, сообщает администрация федеральной территории. В среду власти Сириуса объявили о том, что подготовка к Всемирному фестивалю молодежи вышла на финишную прямую. Она касается не только организации работы различных городских и правоохранительных служб, объектов размещения и транспорта. Большая работа проводится в сфере культуры. Например, с 20 февраля начали работать уличные художники, которые расписывают городскую инфраструктуру Сочи и Сириуса. В воскресенье на федеральную территорию прибудет "Поезд Победы". Он остановится на станции "Имеретинский курорт" и пробудет там до 7 марта. "Это уникальный состав, в котором размещена выставка, посвященная истории победы нашего народа в Великой Отечественной войне. За пять лет работы интерактивную экспозицию посетили более 800 тысяч человек, а теперь ее смогут увидеть жители "Сириуса", Большого Сочи и участники фестиваля со всего мира", - говорится в сообщении. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи, у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.

https://ria.ru/20240221/sirius-1928635614.html

сочи

федеральная территория "сириус"

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

всемирный фестиваль молодежи — 2024, сочи, федеральная территория "сириус"