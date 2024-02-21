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На Украине рассказали, сколько солдат ВСУ попали в плен в Авдеевке

На Украине рассказали, сколько солдат ВСУ попали в плен в Авдеевке - РИА Новости, 21.02.2024

На Украине рассказали, сколько солдат ВСУ попали в плен в Авдеевке

До тысячи солдат ВСУ попали в плен или пропали без вести при отступлении из Авдеевки, сообщили украинские военные в комментарии американской газете New York... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T02:44

2024-02-21T02:44

2024-02-21T10:16

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вооруженные силы украины

александр сырский

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. До тысячи солдат ВСУ попали в плен или пропали без вести при отступлении из Авдеевки, сообщили украинские военные в комментарии американской газете New York Times."От 850 до тысячи солдат, по-видимому, попали в плен или числятся пропавшими без вести", — рассказали военнослужащие газете.Взятие Вооруженными силами России Авдеевки — это катастрофическая потеря, которая может нанести удар по моральному духу ВСУ, отметили в WSJ.Кроме того, по данным источников газеты, отступление Украины из Авдеевки было плохо спланировано и началось слишком поздно. При этом американские чиновники назвали потерю населенного пункта незначительным стратегическим поражением.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.Взятие города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку в ночь на 17 февраля, но установлено, что документ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.

https://ria.ru/20240220/pytochnye-1928602915.html

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в мире, украина, авдеевка, вооруженные силы украины, александр сырский