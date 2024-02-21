Рейтинг@Mail.ru
На Украине рассказали, сколько солдат ВСУ попали в плен в Авдеевке - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:44 21.02.2024 (обновлено: 10:16 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/plen-1928619073.html
На Украине рассказали, сколько солдат ВСУ попали в плен в Авдеевке
На Украине рассказали, сколько солдат ВСУ попали в плен в Авдеевке - РИА Новости, 21.02.2024
На Украине рассказали, сколько солдат ВСУ попали в плен в Авдеевке
До тысячи солдат ВСУ попали в плен или пропали без вести при отступлении из Авдеевки, сообщили украинские военные в комментарии американской газете New York... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T02:44
2024-02-21T10:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
авдеевка
вооруженные силы украины
александр сырский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927981527_210:398:2858:1888_1920x0_80_0_0_392de07814c849731b0c1f63a973cff8.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. До тысячи солдат ВСУ попали в плен или пропали без вести при отступлении из Авдеевки, сообщили украинские военные в комментарии американской газете New York Times."От 850 до тысячи солдат, по-видимому, попали в плен или числятся пропавшими без вести", — рассказали военнослужащие газете.Взятие Вооруженными силами России Авдеевки — это катастрофическая потеря, которая может нанести удар по моральному духу ВСУ, отметили в WSJ.Кроме того, по данным источников газеты, отступление Украины из Авдеевки было плохо спланировано и началось слишком поздно. При этом американские чиновники назвали потерю населенного пункта незначительным стратегическим поражением.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.Взятие города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку в ночь на 17 февраля, но установлено, что документ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
https://ria.ru/20240220/pytochnye-1928602915.html
украина
авдеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927981527_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_a7ac664c7839058cd5630369a7c0461c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, авдеевка, вооруженные силы украины, александр сырский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский
На Украине рассказали, сколько солдат ВСУ попали в плен в Авдеевке

NYT: до тысячи солдат ВСУ попали в плен или пропали без вести в Авдеевке

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. До тысячи солдат ВСУ попали в плен или пропали без вести при отступлении из Авдеевки, сообщили украинские военные в комментарии американской газете New York Times.
"От 850 до тысячи солдат, по-видимому, попали в плен или числятся пропавшими без вести", — рассказали военнослужащие газете.
Освобождение Авдеевки российскими войсками
© РИА Новости / Министерство обороны РФ

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
1 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

Поврежденная военная техника в Авдеевка

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

Жилые дома, пострадавшие в результате обстрелов в Авдеевке

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Бои за город шли с начала спецоперации.

Рейд отряда специального назначения Викинг в Авдеевке

Бои за город шли с начала спецоперации.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

Бойцы ВС РФ обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

Бойцы ВС РФ обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

Российские войска полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

Жилой дом, пострадавший в результате обстрелов в Авдеевке

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

Последствия обстрелов в Авдеевке

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
12 из 12

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
1 из 12

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
2 из 12

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
3 из 12

Бои за город шли с начала спецоперации.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 12

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
5 из 12

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
6 из 12

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
9 из 12

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
10 из 12

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
11 из 12

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
12 из 12
Взятие Вооруженными силами России Авдеевки — это катастрофическая потеря, которая может нанести удар по моральному духу ВСУ, отметили в WSJ.
Кроме того, по данным источников газеты, отступление Украины из Авдеевки было плохо спланировано и началось слишком поздно. При этом американские чиновники назвали потерю населенного пункта незначительным стратегическим поражением.

Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.
Взятие города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку в ночь на 17 февраля, но установлено, что документ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
В ДНР рассказали об украинских пыточных в Авдеевке
Вчера, 23:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАвдеевкаВооруженные силы УкраиныАлександр Сырский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала