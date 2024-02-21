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Zivert объявила об уходе со сцены из-за серьезных проблем со здоровьем
Zivert объявила об уходе со сцены из-за серьезных проблем со здоровьем - РИА Новости, 21.02.2024
Zivert объявила об уходе со сцены из-за серьезных проблем со здоровьем
Российская певица Zivert (Юлия Зиверт) объявила об уходе со сцены и отменила все концерты на ближайшие полгода из-за проблем со здоровьем, о чем сообщила в... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T22:06
2024-02-21T22:06
2024-02-21T22:13
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российская певица Zivert (Юлия Зиверт) объявила об уходе со сцены и отменила все концерты на ближайшие полгода из-за проблем со здоровьем, о чем сообщила в своем Telegram."Вы все хорошо знаете о моих проблемах со здоровьем, которые начались почти полтора года назад, из-за которых были отмены и переносы моей деятельности. Так случилось, что эти проблемы вернулись в мою жизнь снова, только теперь они обрели очень прогрессирующую форму", — сказала она.По словам Zivert, она некоторое время делала уколы, чтобы заблокировать боль и продолжать работать, пыталась закрывать глаза на свое состояние. Однако сейчас ее организм "бьет в колокол", что говорит о необходимости заняться здоровьем и подумать о себе, поделилась певица.Zivert сообщила, что все ее предстоящие концерты будут отменены, поскольку врачи приняли решение не подвергать ее сильным физическим нагрузкам, чтобы не провоцировать острую боль. Причину болевых синдромов она не уточнила.Единственной "активностью", которая останется в жизни знаменитости, будет проект "Голос". В 12-м сезоне музыкального шоу Зиверт выступает наставницей, и уже набрала вокалистов в свою команду.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, юлия зиверт (zivert), новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Общество, Россия, Юлия Зиверт (Zivert), Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Zivert объявила об уходе со сцены из-за серьезных проблем со здоровьем
Певица Zivert сообщила, что отменяет все концерты из-за проблем со здоровьем
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости.
Российская певица Zivert (Юлия Зиверт) объявила об уходе со сцены и отменила все концерты на ближайшие полгода из-за проблем со здоровьем, о чем сообщила в своем Telegram
.
«
"Вы все хорошо знаете о моих проблемах со здоровьем, которые начались почти полтора года назад, из-за которых были отмены и переносы моей деятельности. Так случилось, что эти проблемы вернулись в мою жизнь снова, только теперь они обрели очень прогрессирующую форму", — сказала она.
По словам Zivert
, она некоторое время делала уколы, чтобы заблокировать боль и продолжать работать, пыталась закрывать глаза на свое состояние.
Однако сейчас ее организм "бьет в колокол", что говорит о необходимости заняться здоровьем и подумать о себе, поделилась певица.
Zivert сообщила, что все ее предстоящие концерты будут отменены, поскольку врачи приняли решение не подвергать ее сильным физическим нагрузкам, чтобы не провоцировать острую боль.
Причину болевых синдромов она не уточнила.
Единственной "активностью", которая останется в жизни знаменитости, будет проект "Голос". В 12-м сезоне музыкального шоу Зиверт выступает наставницей, и уже набрала вокалистов в свою команду.
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