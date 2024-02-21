https://ria.ru/20240221/peregovory-1928750475.html

Путин провел переговоры с президентом Республики Сербской

Путин провел переговоры с президентом Республики Сербской - РИА Новости, 21.02.2024

Путин провел переговоры с президентом Республики Сербской

Владимир Путин в Казани встретился с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T15:26

2024-02-21T15:26

2024-02-21T16:20

республика сербская

владимир путин

политика

казань

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КАЗАНЬ, 21 фев — РИА Новости. Владимир Путин в Казани встретился с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком, сообщил корреспондент РИА Новости."Уверен, что и этот визит ваш пойдет на пользу, мы сможем использовать время для обсуждения двусторонних отношений по целому ряду направлений. Знаем, что ситуация в республике непростая, и готовы поговорить тоже на этот счет", — сказал российский лидер.Додик в ответ сообщил, что РС БиГ не поддерживает антироссийские санкции."Мы стараемся отбить какую-либо возможность присоединиться к санкциям против России. Они достаточно стараются буквально каждый день нас на это уговорить. Конечно, отказываемся двигаться в сторону членства в НАТО", — подчеркнул он.Президент добавил, что Запад оказывает большое давление на Республику Сербскую, страна находится в "сложной ситуации", буквально "под протекторатом" западных стран, в условиях "интервенции".Путин поблагодарил собеседника за поддержку связей с Россией, многих начинаний, в том числе мероприятий, связанных с памятью о жертвах нацизма.Он подчеркнул, что отношения у России с Республикой Сербской сложились давно и носят созидательный характер."Мы очень рады тому, что сделано, и рассчитываю на то, что сделано будет в наших отношениях еще больше", — добавил российский лидер.Делегация РС БиГ прибыла в столицу Татарстана накануне, Додик первым делом посетил православный храм и мечеть.В Казани 21 февраля стартует международный мультиспортивный турнир "Игры будущего". На церемонии открытия, помимо лидера Республики Сербской, ожидаются главы Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии.

https://ria.ru/20240221/turnir-1928613830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

республика сербская, владимир путин, политика, казань