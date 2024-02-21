https://ria.ru/20240221/peregovory-1928750475.html
Путин провел переговоры с президентом Республики Сербской
Путин провел переговоры с президентом Республики Сербской - РИА Новости, 21.02.2024
Путин провел переговоры с президентом Республики Сербской
Владимир Путин в Казани встретился с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T15:26
2024-02-21T15:26
2024-02-21T16:20
республика сербская
владимир путин
политика
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КАЗАНЬ, 21 фев — РИА Новости. Владимир Путин в Казани встретился с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком, сообщил корреспондент РИА Новости."Уверен, что и этот визит ваш пойдет на пользу, мы сможем использовать время для обсуждения двусторонних отношений по целому ряду направлений. Знаем, что ситуация в республике непростая, и готовы поговорить тоже на этот счет", — сказал российский лидер.Додик в ответ сообщил, что РС БиГ не поддерживает антироссийские санкции."Мы стараемся отбить какую-либо возможность присоединиться к санкциям против России. Они достаточно стараются буквально каждый день нас на это уговорить. Конечно, отказываемся двигаться в сторону членства в НАТО", — подчеркнул он.Президент добавил, что Запад оказывает большое давление на Республику Сербскую, страна находится в "сложной ситуации", буквально "под протекторатом" западных стран, в условиях "интервенции".Путин поблагодарил собеседника за поддержку связей с Россией, многих начинаний, в том числе мероприятий, связанных с памятью о жертвах нацизма.Он подчеркнул, что отношения у России с Республикой Сербской сложились давно и носят созидательный характер."Мы очень рады тому, что сделано, и рассчитываю на то, что сделано будет в наших отношениях еще больше", — добавил российский лидер.Делегация РС БиГ прибыла в столицу Татарстана накануне, Додик первым делом посетил православный храм и мечеть.В Казани 21 февраля стартует международный мультиспортивный турнир "Игры будущего". На церемонии открытия, помимо лидера Республики Сербской, ожидаются главы Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика сербская, владимир путин, политика, казань
Республика Сербская, Владимир Путин, Политика, Казань
Путин провел переговоры с президентом Республики Сербской
Путин в Казани проводит переговоры с президентом Республики Сербской Додиком
КАЗАНЬ, 21 фев — РИА Новости.
Владимир Путин в Казани встретился с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком
, сообщил корреспондент РИА Новости.
«
"Уверен, что и этот визит ваш пойдет на пользу, мы сможем использовать время для обсуждения двусторонних отношений по целому ряду направлений. Знаем, что ситуация в республике непростая, и готовы поговорить тоже на этот счет", — сказал российский лидер.
Додик в ответ сообщил, что РС БиГ не поддерживает антироссийские санкции.
«
"Мы стараемся отбить какую-либо возможность присоединиться к санкциям против России. Они достаточно стараются буквально каждый день нас на это уговорить. Конечно, отказываемся двигаться в сторону членства в НАТО", — подчеркнул он.
Президент добавил, что Запад оказывает большое давление на Республику Сербскую, страна находится в "сложной ситуации", буквально "под протекторатом" западных стран, в условиях "интервенции".
Путин поблагодарил собеседника за поддержку связей с Россией, многих начинаний, в том числе мероприятий, связанных с памятью о жертвах нацизма.
Он подчеркнул, что отношения у России с Республикой Сербской сложились давно и носят созидательный характер.
«
"Мы очень рады тому, что сделано, и рассчитываю на то, что сделано будет в наших отношениях еще больше", — добавил российский лидер.
Делегация РС БиГ прибыла в столицу Татарстана накануне, Додик первым делом посетил православный храм и мечеть.
В Казани 21 февраля стартует международный мультиспортивный турнир "Игры будущего". На церемонии открытия, помимо лидера Республики Сербской, ожидаются главы Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии.
В Казани открывается турнир "Игры будущего"