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РПЦ понимает трудности духовенства на Украине, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 21.02.2024
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Религия
 
18:00 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/patriarkh-1928808645.html
РПЦ понимает трудности духовенства на Украине, заявил патриарх Кирилл
РПЦ понимает трудности духовенства на Украине, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 21.02.2024
РПЦ понимает трудности духовенства на Украине, заявил патриарх Кирилл
Русская православная церковь с пониманием относится к трудностям канонического епископата, духовенства и верующих на Украине, заявил патриарх Московский и всея... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T18:00
2024-02-21T18:00
религия
украина
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Русская православная церковь с пониманием относится к трудностям канонического епископата, духовенства и верующих на Украине, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Времена непростые, но Церковь консолидировалась. Великой скорбью для меня является то, что происходит сегодня на Украине, но не буду об этом много говорить. Мы с пониманием относимся к тем трудностям, которые переживает на Украине наш епископат, духовенство, верующий народ. И мы должны молиться о том, чтобы Господь помог нашей Церкви на Украине пройти через все испытания, не потеряв своего авторитета среди верующего народа всей Святой Руси", – сказал патриарх на первом общем собрании духовенства Московской митрополии в храме Христа Спасителя.Церковь разделяла тревоги и боль всего народа во времена Великой Отечественной войны, и сегодня она должна разделять тревоги и боль тех, кто проходит через тяжелейшие испытания, связанные с военными действиями, подчеркнул патриарх.
https://ria.ru/20240216/gretsiya-1927854008.html
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украина, русская православная церковь, религия
Религия, Украина, Русская православная церковь, Религия
РПЦ понимает трудности духовенства на Украине, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл: РПЦ понимает трудности духовенства и верующих на Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРождество Христово. Патриаршая Литургия в Храме Христа Спасителя
Рождество Христово. Патриаршая Литургия в Храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Русская православная церковь с пониманием относится к трудностям канонического епископата, духовенства и верующих на Украине, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Времена непростые, но Церковь консолидировалась. Великой скорбью для меня является то, что происходит сегодня на Украине, но не буду об этом много говорить. Мы с пониманием относимся к тем трудностям, которые переживает на Украине наш епископат, духовенство, верующий народ. И мы должны молиться о том, чтобы Господь помог нашей Церкви на Украине пройти через все испытания, не потеряв своего авторитета среди верующего народа всей Святой Руси", – сказал патриарх на первом общем собрании духовенства Московской митрополии в храме Христа Спасителя.
Церковь разделяла тревоги и боль всего народа во времена Великой Отечественной войны, и сегодня она должна разделять тревоги и боль тех, кто проходит через тяжелейшие испытания, связанные с военными действиями, подчеркнул патриарх.
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