https://ria.ru/20240221/patriarkh-1928808645.html

РПЦ понимает трудности духовенства на Украине, заявил патриарх Кирилл

РПЦ понимает трудности духовенства на Украине, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 21.02.2024

РПЦ понимает трудности духовенства на Украине, заявил патриарх Кирилл

Русская православная церковь с пониманием относится к трудностям канонического епископата, духовенства и верующих на Украине, заявил патриарх Московский и всея... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T18:00

2024-02-21T18:00

2024-02-21T18:00

религия

украина

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Русская православная церковь с пониманием относится к трудностям канонического епископата, духовенства и верующих на Украине, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Времена непростые, но Церковь консолидировалась. Великой скорбью для меня является то, что происходит сегодня на Украине, но не буду об этом много говорить. Мы с пониманием относимся к тем трудностям, которые переживает на Украине наш епископат, духовенство, верующий народ. И мы должны молиться о том, чтобы Господь помог нашей Церкви на Украине пройти через все испытания, не потеряв своего авторитета среди верующего народа всей Святой Руси", – сказал патриарх на первом общем собрании духовенства Московской митрополии в храме Христа Спасителя.Церковь разделяла тревоги и боль всего народа во времена Великой Отечественной войны, и сегодня она должна разделять тревоги и боль тех, кто проходит через тяжелейшие испытания, связанные с военными действиями, подчеркнул патриарх.

https://ria.ru/20240216/gretsiya-1927854008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, русская православная церковь, религия