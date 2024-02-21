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В Саудовской Аравии назвали Россию стратегическим партнером

В Саудовской Аравии назвали Россию стратегическим партнером - РИА Новости, 21.02.2024

В Саудовской Аравии назвали Россию стратегическим партнером

Королевство Саудовская Аравия (КСА) считает Россию своим стратегическим партнером, в первую очередь в вопросах безопасности, заявил РИА Новости глава Центра... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T19:35

2024-02-21T19:35

2024-02-21T19:35

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Королевство Саудовская Аравия (КСА) считает Россию своим стратегическим партнером, в первую очередь в вопросах безопасности, заявил РИА Новости глава Центра стратегических исследований Института дипломатических исследований имени принца Сауда Аль-Фейсала Мансур Аль-Марзуки. "Саудовская Аравия с уверенностью смотрит на Россию и считает ее своим стратегическим партнером в вопросах стабильности и безопасности. Это для нас самое главное", - рассказал агентству Мансур Аль-Марзуки во время заседания политологической площадки "Хакимовский клуб" на тему "Ближневосточное измерение политики России в контексте глобальной трансформации" в Москве. Мансур Аль-Марзуки отметил, что между Саудовской Аравией и Россией есть и другие точки соприкосновения. "Но решение вопросов безопасности, стабильности и мира остается главнейшим на повестке дня современного мира", - сказал он. Заседание "Хакимовского клуба" состоялось при поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова и Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, россия, саудовская аравия, москва, фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова