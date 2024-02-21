https://ria.ru/20240221/pamfilova-1928680191.html

Памфилова рассказала о процессе обхода граждан по проекту "ИнформУИК"

Памфилова рассказала о процессе обхода граждан по проекту "ИнформУИК" - РИА Новости, 21.02.2024

Памфилова рассказала о процессе обхода граждан по проекту "ИнформУИК"

Более 80% избирателей во время обхода в рамках проекта "ИнформУИК" сообщили, что пойдут на выборы президента, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T11:49

2024-02-21T11:49

2024-02-21T12:12

выборы президента россии — 2024

политика

элла памфилова

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цик рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Более 80% избирателей во время обхода в рамках проекта "ИнформУИК" сообщили, что пойдут на выборы президента, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Когда мы видим вот эти цифры, что когда люди из тех, с кем состоялось общение (в рамках проекта "ИнформУИК") ... то, что многие - 80 с лишним процентов из тех, с кем общались, говорили, что мы пойдем на выборы, я думаю, что среди них немало тех, кто не собирался, не собирался не потому, что там какие-то были важные причины, а может, просто кто-то не задумывался, кто-то не придавал значение, а люди пришли, выразили уважение, и человек осознал, что он гражданин и что он важен", - сказала Памфилова на заседании ЦИК. Она поблагодарила коллег за их работу и пожелала им терпения, сил, выдержки и сохранить "тот душевный теплый настрой", максимальную внимательность и уважительное отношение к избирателям. В Центризбиркоме отмечают, что в проекте "ИнформУИК" задействованы почти 330 тысяч членов участковых избирательных комиссий из 88 регионов страны. Подчеркивается, что члены комиссий прошли соответствующее обучение и хорошо подготовлены. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240221/pamfilova-1928669776.html

https://ria.ru/20240219/pamfilova-1928250843.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, цик рф, совет федерации рф