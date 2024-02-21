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Памфилова рассказала о работе членов УИК перед выборами - РИА Новости, 21.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:16 21.02.2024 (обновлено: 11:41 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/pamfilova-1928669776.html
Памфилова рассказала о работе членов УИК перед выборами
Памфилова рассказала о работе членов УИК перед выборами - РИА Новости, 21.02.2024
Памфилова рассказала о работе членов УИК перед выборами
Более 280 тысяч членов участковых избирательных комиссий с 17 февраля обошли почти 20 миллионов домохозяйств для разъяснений о предстоящих выборах президента... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T11:16
2024-02-21T11:41
выборы президента россии — 2024
политика
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элла памфилова
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Более 280 тысяч членов участковых избирательных комиссий с 17 февраля обошли почти 20 миллионов домохозяйств для разъяснений о предстоящих выборах президента России, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова."Сегодня пятый день работы, непростой работы, за это время, вдумайтесь только, более 28 тысяч наших коллег из участковых избирательных комиссий обошли уже сейчас почти 20 миллионов домохозяйств", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.По ее словам, граждане во время обхода получили исчерпывающую информацию о всех возможных формах голосования, адресах участков, времени волеизъявления, о кандидатах.В Центризбиркоме ранее сообщили, что в проекте задействованы почти 330 тысяч членов участковых избирательных комиссий из 88 регионов страны. Подчеркивается, что члены комиссий прошли соответствующее обучение и хорошо подготовлены.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240219/pamfilova-1928250843.html
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политика, россия, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Памфилова рассказала о работе членов УИК перед выборами

Памфилова: 280 тысяч членов УИК обошли 20 миллионов домохозяйств

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗаседание ЦИК РФ
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Заседание ЦИК РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Более 280 тысяч членов участковых избирательных комиссий с 17 февраля обошли почти 20 миллионов домохозяйств для разъяснений о предстоящих выборах президента России, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
"Сегодня пятый день работы, непростой работы, за это время, вдумайтесь только, более 28 тысяч наших коллег из участковых избирательных комиссий обошли уже сейчас почти 20 миллионов домохозяйств", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
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По ее словам, граждане во время обхода получили исчерпывающую информацию о всех возможных формах голосования, адресах участков, времени волеизъявления, о кандидатах.
В Центризбиркоме ранее сообщили, что в проекте задействованы почти 330 тысяч членов участковых избирательных комиссий из 88 регионов страны. Подчеркивается, что члены комиссий прошли соответствующее обучение и хорошо подготовлены.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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