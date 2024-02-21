https://ria.ru/20240221/orel-1928786851.html
В Орле арестовали подростка по делу о диверсии
В Орле арестовали подростка по делу о диверсии - РИА Новости, 21.02.2024
В Орле арестовали подростка по делу о диверсии
Подросток из Орла, обвиняемый в диверсии на железной дороге, решением суда заключен под стражу, сообщили в Орловском районном суде в среду. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T16:46
2024-02-21T16:46
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Подросток из Орла, обвиняемый в диверсии на железной дороге, решением суда заключен под стражу, сообщили в Орловском районном суде в среду. Подростка задержали в Орле за поджог релейного шкафа со своим знакомым на перегоне станций "Орел-Стальной Конь" по заданию незнакомца из интернета, поддерживавшего украинские войска и обещавшего заплатить. В суде пояснили, что житель города Орла 2007 года рождения обвиняется по пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия). "Обвиняемый, испытывающий негативное отношение к Вооруженным силам РФ и СВО, вступил в сговор с лицом, активно поддерживающим вооруженные силы Украины, и с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ совершил диверсионный акт – поджог железнодорожной транспортной инфраструктуры на перегоне "Орел-Стальной конь", – говорится в сообщении суда на странице во "ВКонтакте". По данным суда, диверсия привела участок железной дороги в полную негодность и нарушила график движения поездов. "Суд удовлетворил заявленное следователем ходатайство, избрав несовершеннолетнему меру пресечения в виде заключения под стражу", – уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html
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орел, россия, вооруженные силы украины
Орел, Россия, Вооруженные силы Украины
В Орле арестовали подростка по делу о диверсии
В Орле арестовали подростка за поджог релейного шкафа по заданию незнакомца
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Подросток из Орла, обвиняемый в диверсии на железной дороге, решением суда заключен под стражу, сообщили в Орловском районном суде в среду.
Подростка задержали в Орле за поджог релейного шкафа со своим знакомым на перегоне станций "Орел-Стальной Конь" по заданию незнакомца из интернета, поддерживавшего украинские войска и обещавшего заплатить.
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В суде пояснили, что житель города Орла 2007 года рождения обвиняется по пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия).
"Обвиняемый, испытывающий негативное отношение к Вооруженным силам РФ и СВО, вступил в сговор с лицом, активно поддерживающим вооруженные силы Украины, и с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ совершил диверсионный акт – поджог железнодорожной транспортной инфраструктуры на перегоне "Орел-Стальной конь", – говорится в сообщении суда на странице во "ВКонтакте".
По данным суда, диверсия привела участок железной дороги в полную негодность и нарушила график движения поездов.
"Суд удовлетворил заявленное следователем ходатайство, избрав несовершеннолетнему меру пресечения в виде заключения под стражу", – уточняется в сообщении.
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