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Совет ООН по правам человека поляризован, заявил его председатель - РИА Новости, 21.02.2024
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16:48 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/oon-1928788258.html
Совет ООН по правам человека поляризован, заявил его председатель
Совет ООН по правам человека поляризован, заявил его председатель - РИА Новости, 21.02.2024
Совет ООН по правам человека поляризован, заявил его председатель
Совет ООН по правам человека (СПЧ) поляризован, но высказывания в его рамках должны оставаться трезвыми, очень важно, чтобы государства, не являющиеся членами... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T16:48
2024-02-21T16:48
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ЖЕНЕВА, 21 фев - РИА Новости. Совет ООН по правам человека (СПЧ) поляризован, но высказывания в его рамках должны оставаться трезвыми, очень важно, чтобы государства, не являющиеся членами совета, такие как РФ, могли участвовать в дебатах, заявил председатель СПЧ ООН, постоянный представитель Марокко при ООН в Женеве Омар Знибер. "Совет по правам человека ООН поляризован. Мы должны видеть реалии такими, какие они есть в совете... Некоторые выдвигают принцип национального суверенитета и невмешательства во внутренние дела. Другие больше акцентируют внимание на вопросе принятия ответственности перед советом, третьи говорят о подходе в соответствии с нормами и стандартами... всё это реалии, существующие в совете, мы не можем этого скрывать", - заявил он в ответ на заданный в ходе брифинга вопрос о том, оправданы ли обвинения в политизации совета. Знибер добавил, что диалог по этим аспектам "был бы очень полезен" для работы совета, чтобы найти общую почву, общие места для дискуссий. "Это то, что я называю избеганием поляризации. Мы все осознаем тот факт, что существует ряд форм поведения, которые не совпадают с необходимостью придерживаться трезвой позиции в высказываниях", - отметил дипломат. После брифинга председатель СПЧ заявил РИА Новости, что "очень важно", чтобы страны, не являющиеся членами СПЧ, такие как Россия, участвовали в дебатах, как и гражданское общество в целом. Ранее в феврале постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что страны Запада используют шантаж, угрозы и подкуп отдельных делегаций, чтобы обеспечить себе контроль над СПЧ ООН, что позволяет обвинить неугодные им страны в нарушениях прав человека и не допустить обвинений против них самих. Ранее РФ не удалось избраться в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы. За два места от группы восточно-европейских государств боролись Албания, Болгария и Россия. Албания набрала 123 голоса, Болгария - 160, Россия - 83. МИД РФ отметил, что Москва в качестве государства-наблюдателя продолжит свою активную работу в Совете, а также добавил, что "главная задача - окончательно переломить тенденцию превращения СПЧ в "карательный" орган, обслуживающий интересы одной группы государств".
https://ria.ru/20240208/oon-1926060400.html
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в мире, россия, албания, болгария, геннадий гатилов, оон
В мире, Россия, Албания, Болгария, Геннадий Гатилов, ООН
Совет ООН по правам человека поляризован, заявил его председатель

Председатель СПЧ ООН: высказывания на совете должны оставаться трезвыми

© AP Photo / Mary AltafferДелегаты в коридоре здания Секретариата Организации Объединенных Наций
Делегаты в коридоре здания Секретариата Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Делегаты в коридоре здания Секретариата Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 21 фев - РИА Новости. Совет ООН по правам человека (СПЧ) поляризован, но высказывания в его рамках должны оставаться трезвыми, очень важно, чтобы государства, не являющиеся членами совета, такие как РФ, могли участвовать в дебатах, заявил председатель СПЧ ООН, постоянный представитель Марокко при ООН в Женеве Омар Знибер.
"Совет по правам человека ООН поляризован. Мы должны видеть реалии такими, какие они есть в совете... Некоторые выдвигают принцип национального суверенитета и невмешательства во внутренние дела. Другие больше акцентируют внимание на вопросе принятия ответственности перед советом, третьи говорят о подходе в соответствии с нормами и стандартами... всё это реалии, существующие в совете, мы не можем этого скрывать", - заявил он в ответ на заданный в ходе брифинга вопрос о том, оправданы ли обвинения в политизации совета.
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Знибер добавил, что диалог по этим аспектам "был бы очень полезен" для работы совета, чтобы найти общую почву, общие места для дискуссий.
"Это то, что я называю избеганием поляризации. Мы все осознаем тот факт, что существует ряд форм поведения, которые не совпадают с необходимостью придерживаться трезвой позиции в высказываниях", - отметил дипломат.
После брифинга председатель СПЧ заявил РИА Новости, что "очень важно", чтобы страны, не являющиеся членами СПЧ, такие как Россия, участвовали в дебатах, как и гражданское общество в целом.
Ранее в феврале постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что страны Запада используют шантаж, угрозы и подкуп отдельных делегаций, чтобы обеспечить себе контроль над СПЧ ООН, что позволяет обвинить неугодные им страны в нарушениях прав человека и не допустить обвинений против них самих.
Ранее РФ не удалось избраться в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы. За два места от группы восточно-европейских государств боролись Албания, Болгария и Россия. Албания набрала 123 голоса, Болгария - 160, Россия - 83.
МИД РФ отметил, что Москва в качестве государства-наблюдателя продолжит свою активную работу в Совете, а также добавил, что "главная задача - окончательно переломить тенденцию превращения СПЧ в "карательный" орган, обслуживающий интересы одной группы государств".
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