https://ria.ru/20240221/omsk-1928757217.html

Мэр Омска помог волонтерам, изготавливающим маскировочные сети и халаты

Мэр Омска помог волонтерам, изготавливающим маскировочные сети и халаты - РИА Новости, 21.02.2024

Мэр Омска помог волонтерам, изготавливающим маскировочные сети и халаты

Мэр Омска Сергей Шелест принял участие в создании маскировочных сетей и халатов для бойцов СВО совместно с волонтерским отрядом "Омские кикиморки", рассказали в РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T15:47

2024-02-21T15:47

2024-02-21T15:47

надежные люди

омск

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ОМСК, 21 фев - РИА Новости. Мэр Омска Сергей Шелест принял участие в создании маскировочных сетей и халатов для бойцов СВО совместно с волонтерским отрядом "Омские кикиморки", рассказали в пресс-службе городской администрации. Волонтеры отряда "Омские кикиморки" изготавливают маскировочные сети и халаты, вещмешки, аптечки, подсумки для бойцов специальной военной операции. С начала своей работы — с декабря 2022 года — волонтеры передали в зону СВО 1630 маскировочных халатов "Леший". "Внес свой вклад в волонтерский бюджет, уверен, многие из подписчиков тоже захотят поучаствовать, а как это сделать, можно уточнить у Натальи Николаевны по телефону + 7 913 145 11 16. Также попробуем посодействовать доброму делу через систему грантовой помощи и передадим волонтерам столы для работы, о которых они попросили", - привели слова Шелеста в пресс-службе администрации. Мэр отметил, что качество продукции находится на высоком уровне. Работа омичек высоко ценится военными, особенно у снайперов, разведчиков, операторов дронов. В месяц удается направлять на линию боестолкновений порядка 200 "Леших".

https://ria.ru/20240221/pomosch-1928752004.html

омск

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

омск