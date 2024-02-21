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Мэр Омска помог волонтерам, изготавливающим маскировочные сети и халаты - РИА Новости, 21.02.2024
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15:47 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/omsk-1928757217.html
Мэр Омска помог волонтерам, изготавливающим маскировочные сети и халаты
Мэр Омска помог волонтерам, изготавливающим маскировочные сети и халаты - РИА Новости, 21.02.2024
Мэр Омска помог волонтерам, изготавливающим маскировочные сети и халаты
Мэр Омска Сергей Шелест принял участие в создании маскировочных сетей и халатов для бойцов СВО совместно с волонтерским отрядом "Омские кикиморки", рассказали в РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T15:47
2024-02-21T15:47
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омск
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ОМСК, 21 фев - РИА Новости. Мэр Омска Сергей Шелест принял участие в создании маскировочных сетей и халатов для бойцов СВО совместно с волонтерским отрядом "Омские кикиморки", рассказали в пресс-службе городской администрации. Волонтеры отряда "Омские кикиморки" изготавливают маскировочные сети и халаты, вещмешки, аптечки, подсумки для бойцов специальной военной операции. С начала своей работы — с декабря 2022 года — волонтеры передали в зону СВО 1630 маскировочных халатов "Леший". "Внес свой вклад в волонтерский бюджет, уверен, многие из подписчиков тоже захотят поучаствовать, а как это сделать, можно уточнить у Натальи Николаевны по телефону + 7 913 145 11 16. Также попробуем посодействовать доброму делу через систему грантовой помощи и передадим волонтерам столы для работы, о которых они попросили", - привели слова Шелеста в пресс-службе администрации. Мэр отметил, что качество продукции находится на высоком уровне. Работа омичек высоко ценится военными, особенно у снайперов, разведчиков, операторов дронов. В месяц удается направлять на линию боестолкновений порядка 200 "Леших".
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омск
Надежные люди, Омск
Мэр Омска помог волонтерам, изготавливающим маскировочные сети и халаты

Мэр Омска помог волонтерам, изготавливающим сети и халаты для бойцов в зоне СВО

© Фото : пресс-служба администрации ОмскаВолонтёры отряда "Омские кикиморки" шьют маскхалаты для бойцов в зоне СВО
Волонтёры отряда Омские кикиморки шьют маскхалаты для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : пресс-служба администрации Омска
Волонтёры отряда "Омские кикиморки" шьют маскхалаты для бойцов в зоне СВО
Читать ria.ru в
ОМСК, 21 фев - РИА Новости. Мэр Омска Сергей Шелест принял участие в создании маскировочных сетей и халатов для бойцов СВО совместно с волонтерским отрядом "Омские кикиморки", рассказали в пресс-службе городской администрации.
Волонтеры отряда "Омские кикиморки" изготавливают маскировочные сети и халаты, вещмешки, аптечки, подсумки для бойцов специальной военной операции. С начала своей работы — с декабря 2022 года — волонтеры передали в зону СВО 1630 маскировочных халатов "Леший".
© Фото : пресс-служба администрации ОмскаВолонтёры отряда "Омские кикиморки" шьют маскхалаты для бойцов в зоне СВО
Волонтёры отряда Омские кикиморки шьют маскхалаты для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : пресс-служба администрации Омска
Волонтёры отряда "Омские кикиморки" шьют маскхалаты для бойцов в зоне СВО
"Внес свой вклад в волонтерский бюджет, уверен, многие из подписчиков тоже захотят поучаствовать, а как это сделать, можно уточнить у Натальи Николаевны по телефону + 7 913 145 11 16. Также попробуем посодействовать доброму делу через систему грантовой помощи и передадим волонтерам столы для работы, о которых они попросили", - привели слова Шелеста в пресс-службе администрации.
Мэр отметил, что качество продукции находится на высоком уровне. Работа омичек высоко ценится военными, особенно у снайперов, разведчиков, операторов дронов. В месяц удается направлять на линию боестолкновений порядка 200 "Леших".
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