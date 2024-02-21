https://ria.ru/20240221/okun-1928671509.html

Ученый раскрыл загадку морского хищника, на которого объявили охоту в Крыму

Ученый раскрыл загадку морского хищника, на которого объявили охоту в Крыму - РИА Новости, 21.02.2024

Ученый раскрыл загадку морского хищника, на которого объявили охоту в Крыму

Якобы объявившийся в Черном море опасный морской хищник, за поимку которого в Крыму объявили вознаграждение, оказался давно обитающим здесь корейским окунем,... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T11:26

2024-02-21T11:26

2024-02-21T11:45

республика крым

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Якобы объявившийся в Черном море опасный морской хищник, за поимку которого в Крыму объявили вознаграждение, оказался давно обитающим здесь корейским окунем, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник отдела ихтиологии ФИЦ Института биологии южных морей, кандидат биологических наук Дмитрий Куцын. Ранее директор Алуштинского аквариума объявил вознаграждение за поимку опасного средиземноморского хищника, пару особей которого впервые выловили у берегов Крыма в Черном море. Он показал видео с рыбами в аквариуме, отметив, что речь идет о групере, размеры этой рыбы могут достигать 2 метров, он способен уничтожить всю кормовую базу черноморских рыб. "Это не групер, а корейский окунь. Это тоже хищник, который известен в Крыму с 2013 года. Он, видимо, был завезен в Черное море с дальневосточной аквакультурой... Хищники не опасны своей прожорливостью. Экосистема так устроена, что они саморегулируются – хищник, если съедает много жертв, то для него становится мало пищи, его численность начинается снижаться, а (численность) жертв - восстанавливаться. Все находится в таком динамическом равновесии", - сказал Куцын. Окунь вырастает до 3-4 килограммов, сказал собеседник агентства. По словам ученого, даже если в Черное море попадет групер и численность его здесь увеличится, это не приведет к каким-то катастрофическим последствиям. "Он поменяет состояние экосистемы, изменятся пищевые взаимоотношения между разными видами рыб, изменится баланс", - пояснил он.

https://ria.ru/20230612/ryba-1877656545.html

республика крым

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, черное море