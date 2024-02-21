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Ученый раскрыл загадку морского хищника, на которого объявили охоту в Крыму - РИА Новости, 21.02.2024
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11:26 21.02.2024 (обновлено: 11:45 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/okun-1928671509.html
Ученый раскрыл загадку морского хищника, на которого объявили охоту в Крыму
Ученый раскрыл загадку морского хищника, на которого объявили охоту в Крыму - РИА Новости, 21.02.2024
Ученый раскрыл загадку морского хищника, на которого объявили охоту в Крыму
Якобы объявившийся в Черном море опасный морской хищник, за поимку которого в Крыму объявили вознаграждение, оказался давно обитающим здесь корейским окунем,... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T11:26
2024-02-21T11:45
республика крым
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Якобы объявившийся в Черном море опасный морской хищник, за поимку которого в Крыму объявили вознаграждение, оказался давно обитающим здесь корейским окунем, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник отдела ихтиологии ФИЦ Института биологии южных морей, кандидат биологических наук Дмитрий Куцын. Ранее директор Алуштинского аквариума объявил вознаграждение за поимку опасного средиземноморского хищника, пару особей которого впервые выловили у берегов Крыма в Черном море. Он показал видео с рыбами в аквариуме, отметив, что речь идет о групере, размеры этой рыбы могут достигать 2 метров, он способен уничтожить всю кормовую базу черноморских рыб. "Это не групер, а корейский окунь. Это тоже хищник, который известен в Крыму с 2013 года. Он, видимо, был завезен в Черное море с дальневосточной аквакультурой... Хищники не опасны своей прожорливостью. Экосистема так устроена, что они саморегулируются – хищник, если съедает много жертв, то для него становится мало пищи, его численность начинается снижаться, а (численность) жертв - восстанавливаться. Все находится в таком динамическом равновесии", - сказал Куцын. Окунь вырастает до 3-4 килограммов, сказал собеседник агентства. По словам ученого, даже если в Черное море попадет групер и численность его здесь увеличится, это не приведет к каким-то катастрофическим последствиям. "Он поменяет состояние экосистемы, изменятся пищевые взаимоотношения между разными видами рыб, изменится баланс", - пояснил он.
https://ria.ru/20230612/ryba-1877656545.html
республика крым
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республика крым, черное море
Республика Крым, Черное море
Ученый раскрыл загадку морского хищника, на которого объявили охоту в Крыму

Морской хищник, на которого объявили охоту в Крыму, оказался корейским окунем

© Фото : Алуштинский Аквариум/ВКонтактеКорейский окунь, которого перепутали с групером
Корейский окунь, которого перепутали с групером - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : Алуштинский Аквариум/ВКонтакте
Корейский окунь, которого перепутали с групером
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Якобы объявившийся в Черном море опасный морской хищник, за поимку которого в Крыму объявили вознаграждение, оказался давно обитающим здесь корейским окунем, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник отдела ихтиологии ФИЦ Института биологии южных морей, кандидат биологических наук Дмитрий Куцын.
Ранее директор Алуштинского аквариума объявил вознаграждение за поимку опасного средиземноморского хищника, пару особей которого впервые выловили у берегов Крыма в Черном море. Он показал видео с рыбами в аквариуме, отметив, что речь идет о групере, размеры этой рыбы могут достигать 2 метров, он способен уничтожить всю кормовую базу черноморских рыб.
"Это не групер, а корейский окунь. Это тоже хищник, который известен в Крыму с 2013 года. Он, видимо, был завезен в Черное море с дальневосточной аквакультурой... Хищники не опасны своей прожорливостью. Экосистема так устроена, что они саморегулируются – хищник, если съедает много жертв, то для него становится мало пищи, его численность начинается снижаться, а (численность) жертв - восстанавливаться. Все находится в таком динамическом равновесии", - сказал Куцын.
Окунь вырастает до 3-4 килограммов, сказал собеседник агентства. По словам ученого, даже если в Черное море попадет групер и численность его здесь увеличится, это не приведет к каким-то катастрофическим последствиям. "Он поменяет состояние экосистемы, изменятся пищевые взаимоотношения между разными видами рыб, изменится баланс", - пояснил он.
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Республика КрымЧерное море
 
 
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